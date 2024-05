La Hyundai Ioniq 6 N devrait être lancée en septembre 2025

Hyundai a confirmé que sa première berline tout électrique haute performance, la Ioniq 6 N, sera lancée en septembre 2025. Cette annonce montre tout simplement que Hyundai n’a peur de rien et qu’elle alimentera le marché des véhicules électriques hautes performances pour des années à venir. Hyundai a compris que les véhicules sportifs et aspirationnels font vendre des produits grand public.

De récentes photos d’espionnage en provenance d’Allemagne ont donné un aperçu des caractéristiques avancées de la 6 N. Les observateurs ont noté plusieurs modifications importantes, notamment la présence d’un système d’échappement pour les véhicules utilitaires légers. Les observateurs ont noté plusieurs modifications importantes, notamment des passages de roues élargis et des freins de grande taille avec des étriers rouges. Les jantes de 20 pouces et la voie élargie suggèrent que l’accent est mis sur la stabilité et la maniabilité sur circuit, à l’instar de la rapide et ultra-cool Ioniq 5 N. L’une des modifications les plus visibles est l’ajout d’une lèvre supplémentaire sur l’aileron arrière.

Selon le Korean Car Blog, des prototypes de la Ioniq 6 N sont actuellement testés en Corée du Sud. D’ici à septembre 2025, nous en saurons certainement plus.

Ioniq 5 N : déjà une légende

Pour comprendre l’importance de la Ioniq 6 N, il suffit de regarder la Ioniq 5 N. En un rien de temps, la Ioniq 5 N a établi des normes en matière de performances, de valeur, de style et d’élégance. La Ioniq 6 N, plus aérodynamique et plus légère d’environ 100 kg, devrait surpasser son prédécesseur en termes de vitesse et d’efficacité. Imaginez ce qu’elle fera avec au moins 600 ch…

Hyundai devrait maintenir son coefficient d’abordabilité pour la Ioniq 6 N lors de son lancement l’année prochaine. On peut imaginer que la 6 sera vendue un peu plus cher que la 5 N, mais même à 85 000 ou 90 000 $, elle restera une des meilleures affaires en question de performances.