La Hyundai IONIQ 5 n reçoit plus de puissance et une batterie prête pour la piste

La Hyundai IONIQ 5 N ajoute enfin un essuie-glace arrière.

Mais avec 641 chevaux, va-t-elle en avoir besoin?

Hyundai a officiellement dévoilé la très performante Ioniq 5 N. La première N électrique développe jusqu’à 641 ch grâce à une nouvelle batterie, et offre d’autres caractéristiques N électriques, notamment le pré conditionnement et la régénération. Enfin, elle ajoute un essuie-glace arrière.

La Hyundai Ioniq 5 N reprend la Ioniq 5 standard et lui applique le traitement N « Corner Rascal ». Elle commence par une coque plus rigide qui comporte sept pieds d’adhésif structurel supplémentaire et 42 soudures de plus. Hyundai renforce les points de fixation du moteur et de la batterie ainsi que les sous-cadres. Le genre de changements que l’on attend d’une BMW M3, pas d’une voiture électrique à hayon.

Hyundai a installé des essieux plus épais et un nouveau système de direction avec un rapport plus rapide et une meilleure logique de retour d’information. Ce dernier changement est destiné à améliorer la sensation de la direction.

Les deux moteurs combinés développent 641 ch lorsque la fonction N Grin Boost est activée. 235 de cette puissance proviennent de l’avant et 406 de l’arrière, et lorsque vous n’êtes pas en mode « go-fast » de 10 secondes, vous obtenez toujours 601 ch.

Hyundai a tout mis en œuvre pour gérer la batterie sur la piste et affirme que la 5 N gère mieux la dégradation de la puissance due à la chaleur. La surface et le volume de refroidissement sont plus importants et la batterie est dotée d’un refroidisseur. De plus, vous pouvez utiliser le pré-conditionnement de la batterie N pour optimiser celle-ci avant un tour de piste. L’état de charge du circuit calcule automatiquement l’utilisation de la batterie à chaque tour.

Il y a les freins N, le système de freinage le plus puissant de Hyundai à ce jour. Les rotors avant de 15,75 pouces et les rotors arrière de 14,2 pouces sont canalisés pour un meilleur refroidissement. Le système de régénération a également été modifié pour améliorer les performances des freins. Le système N Brake Regen permet de freiner jusqu’à 0,6 g et reste actif lorsque l’ABS est enclenché. Il permet également de freiner du pied gauche pour une conduite plus performante.

Hyundai a ajouté des bruits N, avec une fausse sensation de changement de vitesse, au cas où vous seriez encore accroché aux performances des moteurs à combustion interne. Il simule une boîte de vitesses à huit rapports et un certain nombre de sons différents du groupe motopropulseur.

La Ioniq 5 N reçoit des éléments de carrosserie et des graphismes spéciaux. Elle est également équipée de coussins sur la console centrale pour la conduite sur circuit et de sièges renforcés. Le pédalier a été modifié pour permettre la conduite à deux pédales et faciliter l’utilisation sur circuit.

Hyundai n’a pas encore révélé l’autonomie de la voiture, bien qu’elle soit équipée d’une nouvelle batterie de 84 kWh. Le prix n’a pas non plus été dévoilé, mais il s’agira de la N la plus chère à ce jour. Elle devrait arriver chez les concessionnaires en mars 2024.