La Hyundai Elantra 2017 de Tim German est un héros avec 760 000 km en service de livraison de sang

La Hyundai Elantra 2017 de Tim German, affectueusement surnommée « Dark Angel », a connu beaucoup de pays au cours des dernières années, en particulier dans les Maritimes. Acheté neuf chez Steele Hyundai Halifax, ce véhicule a dépassé les 760 000 kilomètres au compteur, livrant des produits sanguins vitaux à travers le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard.

Un choix marqué par la sécurité

Le choix de M. German pour la Hyundai Elantra a été motivé principalement par des considérations de sécurité. Après la perte totale de son Elantra 2016 dans un accident de la route, dont lui et sa femme sont sortis indemnes, M. German a investi dans le modèle 2017. Cette nouvelle version présentait une architecture « Superstructure » avancée avec de l’acier renforcé, une caractéristique qui a fortement influencé sa décision.

Des livraisons cruciales dans l’est du Canada

Chaque jour, « Dark Angel » joue un rôle crucial dans le transport des produits sanguins de la STAT, ceux qui sont nécessaires immédiatement pour traiter des maladies potentiellement mortelles. Ces produits sont essentiels pour traiter les patients gravement malades ou les victimes d’accidents. M. German se souvient du rôle essentiel qu’il a joué dans les situations d’urgence, notamment sur les routes isolées lors des attentats de 2020 en Nouvelle-Écosse.

Le voyage du véhicule n’a pas été sans difficultés. Il a subi de nombreux incidents liés à la faune et aux débris routiers, ce qui a nécessité plusieurs réparations, allant du remplacement des pare-chocs à l’élimination des impacts avec des animaux tels que les cerfs et les coyotes.

Outre ses missions de livraison habituelles, M. German a également utilisé son Elantra dans d’autres situations d’urgence. Il a notamment sauvé une femme d’un véhicule en feu après avoir aperçu de la fumée et des flammes sur le bord de la route.

Une longévité due à un entretien rigoureux

La longévité remarquable de l’Elantra peut être attribuée à un entretien rigoureux, une leçon que M. German a apprise de son père, un mécanicien automobile chevronné. Des vidanges régulières, des inspections fréquentes des filtres et des vérifications du niveau des liquides ont contribué à maintenir l’« Ange noir » sur la route.

Impressions et héritage

Avec un kilométrage suffisant pour faire 19 fois le tour de la terre, la Hyundai Elantra 2017 a attiré l’attention des mécaniciens et des amateurs de Hyundai, suscitant souvent la curiosité et l’admiration lors des rendez-vous d’entretien. Malgré le kilométrage élevé, M. German prévoit de poursuivre ses livraisons cruciales, en s’appuyant sur son véhicule de confiance aussi longtemps que possible.

Une famille de conducteurs de Hyundai

Inspirées par les expériences de leur père, les filles de M. German ont également choisi des véhicules Hyundai, démontrant ainsi l’impact générationnel de la marque sur le choix d’un moyen de transport fiable pour cette famille.