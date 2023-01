La Honda Accord 2023 débutera à 27 295$ aux États-Unis

C’est 775$ de plus que le modèle de base de l’an dernier.

L’Accord hybride la plus abordable débute à 31 895$, soit 4 175$ de plus qu’en 2022.

L’Accord 2023 est plus grande et elle propose plus de technologies que l’ancien modèle.

Honda a publié les informations sur les prix de la nouvelle Accord 2023 aux États-Unis, et elles montrent une augmentation modeste pour le modèle de base mais une hausse significative pour les hybrides.

La nouvelle génération de l’Accord a été dévoilée au début du mois de novembre avant son arrivée dans les salles de montre américaines de la marque ce mois-ci.

Étonnamment pour un modèle entièrement nouveau, physiquement plus grand et technologiquement plus avancé que la génération précédente, le modèle d’entrée de gamme n’est que 775 dollars plus cher que l’année dernière.

Cela signifie que l’Accord LX commencera à 27 295 $. Pour ce prix, les acheteurs auront droit à un écran d’instrumentation numérique de 10,2 pouces, un écran de système d’info divertissement de 7,0 pouces qui peut être utilisé pour accéder à Apple CarPlay et Android Auto de série, des phares à DEL et des roues en alliage de 17 pouces.

L’Accord LX est propulsée par une version révisée du moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 L qui se trouvait sous le capot de la génération précédente. Désormais le seul groupe motopropulseur non électrifié de la gamme Accord, ce moteur développe 192 chevaux par l’intermédiaire d’une transmission CVT qui a également été recalibrée.

Le niveau de finition EX utilise le même groupe motopropulseur, son prix de 29 610 $ étant justifié par l’ajout de caractéristiques telles qu’un système audio à 8 haut-parleurs, un toit ouvrant, des sièges avant chauffants avec réglage électrique en 10 directions du côté du conducteur, un système de climatisation automatique à deux zones et des roues en alliage de 17 pouces différentes.

Si l’on passe aux modèles Sport, EX-L, Sport-L ou Touring, on obtient le nouveau groupe motopropulseur hybride qui fournit une puissance combinée de 204 chevaux et un couple de 247 lb-pi grâce à ses deux moteurs électriques et au nouveau moteur quatre cylindres de 2,0 litres à cycle Atkinson. Bien qu’il soit plus puissant que l’Accord hybride précédente, ce groupe motopropulseur rend la grande berline plus efficace que sa prédécesseure en ville.

La Sport ajoute également à l’EX en proposant un écran d’info divertissement de 12,3 pouces, les versions sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto, du cuir sur le volant et le pommeau du levier de vitesses, ainsi que des jantes en alliage noir de 19 pouces. Son prix de départ de 31 895 $ la rend toutefois significativement plus dispendieuse que l’Accord hybride la plus abordable de l’année dernière.

La version EX-L, à 33 540 $, ajoute des capteurs de stationnement avant et arrière ainsi que des sièges en cuir à la version EX ordinaire.

L’Accord Sport-L suit une formule similaire en ajoutant des sièges en cuir au modèle Sport, mais elle offre également un système de mémorisation du siège du conducteur, un siège du passager à réglage électrique, des garnitures extérieures noires et un diffuseur arrière, ainsi qu’un fini mat aux roues noires de 19 pouces, le tout pour un prix de 33 875 $.

L’Accord haut de gamme reste la Touring, qui utilise son prix de base de 37 890 $ pour payer des améliorations telles qu’un affichage tête haute de 6 pouces, un système audio Bose à 12 haut-parleurs, un tapis de chargement sans fil, une connectivité Wi-Fi 5G, des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants et des jantes en alliage usinée noires de 19 pouces.

La différence la plus importante entre la Touring et tous les autres modèles d’Accord 2023 réside toutefois dans son système d’info divertissement.

En effet, cette version de l’Accord utilise un système complètement différent développé par Google que l’on retrouve également dans les véhicules Volvo, Polestar et certains modèles de General Motors.

Cette technologie est dotée de l’Assistant Google qui peut effectuer de nombreuses tâches telles que la mise en place d’un itinéraire de navigation, l’envoi d’un message texte à un contact ou la modification de la température de l’habitacle par le biais de commandes vocales uniquement.

Honda n’a pas encore annoncé les prix de l’Accord 2023 au Canada, mais cette information devrait arriver bientôt, avant l’arrivée de la voiture sur le marché.