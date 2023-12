La gamme 2024 de Mitsubishi Motors est maintenant disponible en concessions

Mitsubishi Canada a officiellement présenté sa gamme de véhicules 2024. La collection de cette année est essentiellement une reprise de l’année modèle 2023, à l’exception du fait que tous les véhicules peuvent maintenant être spécifiés avec la garniture Noir.

Outlander PHEV :

L’Outlander PHEV revient avec son design primé par l’Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC). Le modèle 2024, dont le prix varie entre 48 198 $ et 58 198 $, offre des caractéristiques améliorées dans les versions ES, LE, SEL, GT et GT Premium. Notamment, des caractéristiques auparavant exclusives aux modèles haut de gamme sont maintenant de série dans les versions plus accessibles.

Le véhicule affiche une autonomie de 61 km en mode tout électrique et une autonomie totale de 687 km en combinant l’électricité et l’essence. Sa batterie lithium-ion de 350 volts et 20 kWh assure une conduite équilibrée avec une perte minimale de garde au sol. Doté du système Super All-Wheel Control à deux moteurs de Mitsubishi, l’Outlander PHEV offre une puissance impressionnante de 248 ch et un couple de 332 lb/pi.

Édition NOIR : Une touche de sophistication

Mitsubishi Motors introduit l’édition NOIR sur les cinq modèles, ajoutant un élément d’élégance sombre. Cette édition spéciale comporte des jantes en alliage, des rétroviseurs extérieurs et une calandre noirs, complétés par diverses améliorations du design intérieur. L’Outlander PHEV NOIR Edition, attendu au printemps, est particulièrement remarquable, avec son lettrage noir sur le capot et d’autres touches uniques.

Outlander :

L’Outlander à essence, à partir de 34 198 $, subit des mises à jour importantes dans son édition 2024. Six versions sont disponibles, les versions SE, LE et SEL étant désormais équipées de série du hayon électrique mains libres et du chargeur sans fil. L’Outlander introduit également une nouvelle palette de couleurs bicolores, remplaçant la combinaison noir diamant et toit bronze par une carrosserie noir diamant et un toit argent sterling.

Eclipse Cross :

À partir de 28 998 $, l’Eclipse Cross 2024 s’appuie sur les améliorations apportées à son design. Un nouveau hayon électrique mains libres avec capteur de mouvement est désormais de série dans les versions SE, SEL et GT. L’Eclipse Cross NOIR Edition, basée sur la finition SEL et proposée à 37 598 $, introduit des plaques de protection avant et arrière noir brillant et d’autres éléments noirs, réaffirmant sa position de VUS élégant et pratique.

RVR :

Le RVR, avec son prix de départ de 24 598 $, continue d’offrir un excellent rapport qualité-prix. Le modèle 2024 introduit l’édition NOIR basée sur la finition SEL, avec des jantes en alliage de 18 pouces peintes en noir, un grand aileron noir et des accents de surpiqûres rouges à l’intérieur. Cette édition est proposée au prix de 32 598 dollars.

Mirage :

La Mirage, connue pour son prix abordable, revient avec les versions ES, NOIR et GT, toutes dotées d’une transmission à variation continue. L’édition NOIR, au prix de 18 998 $, ajoute des jantes en alliage noir de 15 pouces et des accents de calandre rouge, offrant un mélange de style et d’économie.

Des garanties à la pointe de l’industrie

Mitsubishi Motors continue d’offrir des garanties complètes, notamment une garantie limitée de 10 ans/160 000 km sur le groupe motopropulseur et une garantie limitée de 5 ans/100 000 km sur les véhicules neufs, afin d’assurer la tranquillité d’esprit des clients à chaque achat.

La gamme 2024 de Mitsubishi Motors est maintenant disponible chez les concessionnaires du Canada.