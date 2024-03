La Ford E-Transit 2024 offre 32 % d’autonomie en plus

Plus d’autonomie et une recharge plus rapide pour le fourgon de travail le plus vendu.

Le Transit van fête ses 10 ans en Amérique du Nord.

Ford vient de donner un coup de pouce à l’E-Transit. Un nouveau pack de batteries pour le modèle électrique 2024 du Ford Transit offre plus d’autonomie et permet de célébrer les 10 ans de l’arrivée du fourgon Euro en Amérique du Nord.

Le Ford E-Transit de l’année dernière devait se contenter d’une batterie de 64 kWh. Ce petit pack a permis de réduire les coûts pour les entreprises qui l’utilisaient, mais il n’offrait que 203 km d’autonomie pour le modèle à toit bas et encore moins pour les modèles à toit moyen et haut.

Les données internes de Ford, qui ont analysé 30 millions de kilomètres de conduite E-Transit et 2,5 millions de trajets, indiquent que cette autonomie est bien supérieure aux 120 km parcourus en moyenne par une camionnette de travail au cours d’une journée. Pourtant, le constructeur automobile voulait aider à faire plus.

Ce plus se présente sous la forme d’une nouvelle option de batterie de 89 kWh. Il offre jusqu’à 32 % d’autonomie en plus que la plus petite batterie, soit jusqu’à 254 km pour le modèle à toit bas. Plus important encore pour de nombreux clients commerciaux, il permet d’utiliser davantage d’énergie à bord. Pour les accessoires, y compris l’équipement et la réfrigération. Le E-Transit à la plus grande autonomie offrira toujours 266 ch et 317 lb-pi, comme l’ancien modèle.

Une autre amélioration est apportée par une recharge plus rapide. La E-Transit 2024 est équipée de deux chargeurs embarqués et peut désormais absorber une puissance de 176 kW. Cela suffit pour augmenter l’autonomie de 107 km en 15 minutes, soit 49 % plus rapidement qu’avec l’ancien pack. Une charge de 0 à 100 % ne prend que six heures et 11 minutes, soit 22 % plus vite qu’auparavant, sur une station de charge de niveau 2 de 80 A.

Les carnets de commandes seront ouverts au printemps. Ford indique que le prix du 2024 E-Transit commence à 73 690 $ au Canada et qu’il peut bénéficier de certaines mesures incitatives pour les véhicules utilitaires électriques.