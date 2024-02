La Fiat 600e Abarth est le modèle le plus puissant de la marque à ce jour

Les premières images montrent une édition spéciale de la 600e

Elle est équipée d’un différentiel autobloquant mécanique et de pneus dérivés de la Formule E.

Abarth, la division de performance de Fiat, vient de dévoiler les premières photos de son modèle le plus puissant. L’Abarth 600e développera 240 ch grâce à son groupe motopropulseur électrique, et bénéficiera de la technologie de la Formule E pour améliorer sa maniabilité.

L’Abarth 600e, la version sport de la Fiat 600e, est presque prête à faire ses débuts. La société a profité du tournage de la première publicité pour la voiture pour envoyer une image fixe et de nouvelles informations sur les performances.

Le moteur électrique de 240 ch d’Abarth sera relié à un différentiel mécanique à glissement limité. Cela fait beaucoup de puissance — et un couple électrique instantané — à envoyer aux deux pneus avant. Un tel différentiel mécanique garantit que les deux pneus avant reçoivent cette puissance, même dans les virages. Il signifie aussi qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser les freins de la voiture comme le font de nombreuses voitures rapides, ce qui signifie que l’action du différentiel ne ralentira pas la voiture et n’endommagera pas les plaquettes avant.

Les pneus sont fournis par Hankook, le fournisseur officiel de la série de courses électriques Formula E. Abarth affirme que les pneus ont été développés grâce aux connaissances acquises dans le cadre de cette série de courses et qu’ils « assurent une adhérence maximale et garantissent une excellente dynamique de course dans tous les types de conditions ».

Hypnotic Purple, la couleur que vous voyez sur les photos, fait partie de l’Abarth 600e Scorpionissima. Il s’agit de l’édition de lancement de la voiture, limitée à 1 949 exemplaires. Elle est dotée d’un aérodynamisme accru, de jantes de 20 pouces et d’un système de freinage de performance. Plus de détails à venir.

Nous ne savons pas quand le modèle sera lancé, mais nous l’attendons dans les prochains mois.