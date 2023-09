La Chine approuve une nouvelle prise de charge de 1 200 kW

La charge devient plus complexe

Nouveau système développé par le groupe CHAdeMO.

Dispose de capacités de détection de défaillance et de surchauffe.

Les autorités chinoises viennent d’approuver une nouvelle prise pour la charge rapide DC de niveau 3. Cette prise représente une technologie de nouvelle génération, capable de fournir plus d’énergie à un véhicule électrique que toutes les prises actuellement disponibles sur le marché. Cependant, cela montre également que la charge des VÉ devient de plus en plus complexe et cette tendance ne semble pas près de s’inverser.

La nouvelle norme est appelée ChaoJi-1, et elle vient d’être approuvée et publiée par l’Administration d’État pour la régulation du marché et l’Administration nationale de normalisation (via electrive). Elle peut supporter une charge rapide de 1,2 mégawatt (1 200 kW) avec 1 500 volts et 800 ampères. Elle est conçue pour être pérenne, du moins pour quelques années.

Curieusement, la norme ChaoJi-1 a été développée en collaboration avec l’Association CHAdeMO et supporte la version 3.1 de CHAdeMO. Ce n’est pas étrange pour la Chine, car le Conseil de l’électricité de Chine a présenté CHAdeMO 3.0. Ce qui est étonnant, c’est que le CHAdeMO n’est largement utilisé qu’au Japon et par les anciens véhicules électriques Nissan et Mitsubishi dans le reste du monde. La norme CHAdeMO est en déclin depuis longtemps dans la plupart des régions, les prises CCS et NACS de Tesla occupant la majeure partie du marché. Même les constructeurs automobiles chinois ont opté pour le CCS en dehors de leur marché national.

Cependant, avec la capacité de détecter les surchauffes thermiques et d’autres systèmes de détection de défaillance, l’Association CHAdeMO affirme qu’il s’agit d’un système de charge sûr et fiable. Elle a également déclaré que la prise serait compatible avec les normes actuelles de charge rapide DC et espère qu’elle « pose les bases de la future normalisation de la technologie de charge DC mondiale ».