La Chevrolet Bolt EV de nouvelle génération arrive bientôt, confirme GM

La Bolt EV actuelle et l’EUV ont été soudainement abandonnées en début d’année.

Un nouveau modèle va voir le jour, mais on ne sait pas quand

Chevrolet vient d’annoncer qu’il y aura une nouvelle génération de la Bolt EV. Le PDG de l’entreprise a fait cette annonce lors d’une conférence téléphonique sur les résultats, en précisant que la Bolt de deuxième génération continuerait d’offrir un prix abordable et une grande autonomie.

Lorsque Chevrolet a annoncé la mort de la Bolt EV et de l’EUV en début d’année, cela a été une surprise. Les ventes de la voiture électrique à bas prix ont augmenté de 300 % cette année et l’annonce n’a pas été suivie d’un remplacement. Mary Barra, PDG de GM, a reconnu la popularité du modèle actuel lors de la conférence téléphonique d’aujourd’hui, en déclarant que « nos clients adorent la Bolt d’aujourd’hui. Elle a enregistré des ventes record et des taux de satisfaction et de fidélité de la clientèle parmi les plus élevés de l’industrie ». Elle a ajouté que « c’est aussi une source importante de ventes de conquête pour l’entreprise et pour Chevrolet ».

« Nous allons continuer sur notre lancée en livrant une nouvelle Bolt », a déclaré Mme Barra. Et nous l’exécuterons plus rapidement qu’un programme entièrement nouveau, avec des dépenses d’ingénierie et des investissements en capital nettement inférieurs, en mettant à jour le véhicule avec les technologies Ultium et Ultifi et en appliquant notre discipline « gagner avec simplicité ».

L’utilisation de la plateforme Ultium de GM, qui équipe déjà le GMC Hummer EV, le Cadillac Lyriq et le futur Chevrolet Equinox EV, offre un potentiel d’autonomie et de flexibilité, en plus d’une mise sur le marché plus rapide.

Barra et Chevrolet n’ont pas précisé ce que signifiait l’expression « plus rapidement », mais l’annonce précise que nous pouvons nous attendre à recevoir plus d’informations à l’avenir.

GM qualifie la Chevrolet Bolt EV, lancée en 2017, de « premier véhicule électrique à longue autonomie, produit en série et disponible pour les clients à un prix vraiment abordable ». 80 % des acheteurs de la Bolt restent dans la marque Chevrolet et près de 70 % proviennent d’un produit non GM. L’entreprise cherche à poursuivre cet héritage avec le nouveau modèle.