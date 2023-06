Kia travaillerait sur une remplaçante électrique de la Stinger

Le prototype GT1 de Kia serait un remplaçant direct de la Stinger.

La voiture serait à propulsion électrique.

La puissance surpasserait le cap des 600 chevaux.

Le constructeur Kia serait actuellement en phase de développement pour une future voiture phare électrique. C’est du moins ce qu’affirme la publication coréenne ETNews dans un article qui relate de ce futur prototype baptisé GT1 à l’interne.

Identifié comme la prochaine voiture phare de performance de la marque, cette GT1 serait attendue pour 2025 ou 2026, ce qui laisse encore un peu de temps aux ingénieurs de la marque pour concocter quelque chose d’un peu plus pimenté que l’actuel Kia EV6 GT. Rappelons que le multisegment sort de l’usine avec une paire de moteurs électriques qui développe 577 chevaux et 546 lb-pi de couple.

Et selon la publication coréenne, cette remplaçante électrique de la défunte Stinger – quoique décrite comme étant un peu plus grande que la voiture à moteur thermique – hériterait d’une mécanique de plus de 600 chevaux selon les premiers rapports entourant cette future voiture électrique.

La voiture en question profiterait également d’une nouvelle plateforme dérivée de l’actuelle e-GMP (pour electric-Global Modular Platform). Cette nouvelle architecture, connue sous l’appellation eM à l’interne, serait équipée d’une gigantesque batterie dotée d’une capacité de 113,2 kWh et d’une autonomie entre les recharges, oscillant entre 700 et 800 km.

Cette nouvelle plateforme serait également compatible avec la technologie d’aile à la conduite autonome de niveau 3.

Rappelons que le groupe Hyundai a des ambitions relativement élevées dans le marché de la voiture électrique. En effet, le groupe coréen a comme objectif de vendre plus de trois millions de véhicules électriques d’ici 2030 et d’occuper 12 % des parts de marché.

Au sein de ce groupe, la marque Kia veut vendre 1,2 million de véhicules électriques d’ici 2030 en procédant au lancement de 14 modèles alimentés aux électrons d’ici 2027.

La Kia Stinger a beau appartenir au passé, la berline cinq portes a peut-être un avenir dans l’organigramme électrique de la marque finalement.