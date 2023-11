Kia Sorento 2024: 5 questions et réponses

Kia apporte des changements de mi-génération au Sorento pour 2024.

Le Kia Sorento 2024 profite d’une allure partiellement redessinée.

La version X-Pro s’ajoute à la gamme. Elle peut remorquer jusqu’à 4000 livres.

Les Sorento hybrides et PHEV seront revampés l’an prochain.

Avec le dévoilement des Hyundai Santa Fe 2024, de la Hyundai Ioniq 5 N, du Genesis GV80 Coupé 2025 et des versions conceptuelles des Kia EV3 et EV4, force est de constater que le Salon de l’auto de Los Angeles 2023 a été prospère pour les constructeurs coréens. Soulignons également que Kia a présenté une version mise à jour du Sorento pour 2024. Rappelons que la quatrième génération est toujours en cours et qu’elle a été introduite en 2021.

Quelles sont les caractéristiques du Kia Sorento 2024?

Comme on peut le voir sur les photos, le Kia Sorento est partiellement redessiné et il arbore les plus récents éléments de design du constructeur coréen.

De plus, mentionnons l’ajout d’une nouvelle version. Baptisée X-Pro, elle s’adresse à une clientèle qui a le goût de l’aventure. En effet, le Sorento X-Pro est caractérisé par des jantes spécifiques de 17 pouces, des pneus tout-terrain BF Goodrich et des écussons. Cette version voit également sa capacité de remorquage être élevée à 4000 livres.

Kia précise avoir légèrement amélioré la version X-Line. On a ajouté un différentiel à blocage central, une nouvelle galerie de toit, des pare-chocs redessinés, et des nouvelles jantes noires de 20 pouces.

À bord, le Sorento est livré avec un écran tactile de 12,3 pouces qui permet de naviguer dans le système d’infodivertissement. Tout dépendant de la version, on retrouve une instrumentation de 4,3 ou 12,3 pouces.

Quels sont les moteurs offerts avec le Kia Sorento 2024?

Pour 2024, la sélection des motorisations demeure la même. Et elle est vaste! De série, le Sorento est livré avec un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L. Il développe une puissance de 191 chevaux et un couple de 181 lb-pi. Le tout est jumelé à une transmission automatique à huit rapports.

Les acheteurs peuvent également opter pour ce même bloc de 2,5 L, mais bonifié par la turbocompression. Ainsi, la puissance et le couple se chiffrent respectivement à 281 chevaux et 311 lb-pi. Également étagée sur huit rapports, la transmission automatique compte deux embrayages.

Des versions hybrides et hybrides rechargeables figurent aussi au catalogue. Il n’y a pas à dire, les consommateurs ont du choix.

Quand arrivera-t-il sur le marché?

D’après les informations fournies par le constructeur, le Kia Sorento 2024 devrait arriver chez les concessionnaires canadiens dès le premier trimestre de 2024. Quant aux versions hybrides et PHEV, elles débarqueront plus tard et elles seront millésimées 2025.

Combien coûtera-t-il?

Au moment de lever le voile sur le Sorento 2024, Kia n’a pas divulgué l’échelle de prix. Prenez toutefois note que le Sorento est offert à partir de 36 795 $ pour 2023.

Ainsi, en raison de la nature des changements apportés pour l’année-modèle 2024, il est légitime de supposer que le prix sera augmenté d’environ 1000 $. Ainsi, le Kia Sorento 2024 verrait son prix d’entrée avoisiner les 37 795 $.

Que pensons-nous du Kia Sorento 2024?

Le positionnement du Kia nous laisse parfois perplexes. En effet, le Kia Sportage vise à charmer une clientèle en quête d’un VUS compact et concurrence les Toyota RAV4, Honda CR-V et Hyundai Tucson notamment. De son côté, le Kia Telluride s’adresse aux acheteurs de VUS intermédiaires à trois rangées et il rivalise entre autres avec les Honda Pilot, Ford Explorer et Hyundai Palisade. Quant au Kia Sorento, il se faufile au milieu de tout ça. Un peu comme le Mitsubishi Outlander, par exemple, il est doté d’une troisième rangée, mais il est trop petit pour faire partie du créneau des VUS intermédiaires.

Le Kia Sorento d’actuelle génération est un produit convaincant. Or, certains consommateurs lui reprochent le délai d’opération de la pédale d’accélérateur. Soulignons l’offre mécanique vaste et variée qui nous fait presque oublier la disparition du moteur V6 il y a quelques années déjà. De plus, nous accueillons favorablement l’arrivée de la version X-Pro. Alors que les versions baroudeuses ont la cote en ce moment, nous lui prédisons un certain succès.