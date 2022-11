Kia Niro 2023 : prix annoncés au Canada

Le Kia Niro 2023 en variante hybride se détaille entre 29 995 $ et 38 695 $ avant les frais de transport et de préparation ainsi que les options.

Le Niro hybride rechargeable coûte 37 995 $.

Le prix du Niro électrique varie entre 44 995 $ et 52 995 $.

Le Kia Niro 2023 arrivera au Canada au printemps prochain, et les prix pour les versions hybride, hybride rechargeable et 100 % électrique du multisegment sous-compact ont été annoncés au pays.

Le marché canadien aura droit à quatre déclinaisons du Niro hybride, une seule pour la variante hybride rechargeable, et trois pour le Niro électrique. Le Niro LX hybride ouvre la marche à 29 995 $ avant les frais de transport et de préparation, et comprend des jantes en alliage de 16 pouces, un avertissement précollision frontal avec freinage d’urgence ainsi que détection de piétons et de cyclistes, l’assistance de conduite sur l’autoroute, la surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt et redémarrage, l’alerte de trafic transversal arrière et freinage autonome, l’avertissement de somnolence du conducteur, la prévention de sortie de voie, les sièges avant chauffants, le système multimédia avec écran tactile de 8,0 pouces ainsi que l’intégration Apple CarPlay et Android Auto. La version EX à 31 995 $ ajoute un garnissage des sièges en tissu et en similicuir, un volant chauffant gainé de similicuir, un écran multimédia tactile de 10,25 pouces et la connectivité par appli mobile Kia Connect.

Entre-temps, le EX Premium à 34 695 $ obtient un toit ouvrant à commande électrique, un hayon à commande électrique, une instrumentation numérique de 10,25 pouces pour le conducteur et un siège du conducteur à réglage électrique, alors que le Niro SX hybride à 38 695 $ arbore des roues de 18 pouces, des sièges en similicuir, une mémoire de position pour le siège du conducteur, un siège du passager avant à réglage électrique, des sièges avant ventilés, une chaîne audio Harman/Kardon, une clé numérique et un affichage tête haute.

La seule déclinaison du Kia Niro 2023 hybride rechargeable est la EX à 37 995 $. Elle inclut la liste de caractéristiques de sécurité active mentionnée plus tôt ainsi que des sièges en tissu et en similicuir, un volant chauffant gainé de similicuir, un écran multimédia tactile de 10,25 pouces et Kia Connect, entre autres.

Le Kia Niro électrique 2023 en version Premium lance le bal à 44 995 $, comprenant des roues de 17 pouces, un système de chauffage de la batterie, la suite des aides à la conduite sécuritaire, l’instrumentation numérique de 10,25 pouces pour le conducteur, l’écran multimédia tactile de 10,25 pouces ainsi que Kia Connect. La version Premium+ à 47 995 $ mise sur une pompe à chaleur, un sonar de recul, des longerons de toit, un hayon à commande électrique, des sièges en tissu et similicuir, un siège du conducteur à réglage électrique, un volant chauffant et une recharge de téléphones par induction. Enfin, la version Limited à 52 995 $ ajoute l’assistance d’évitement de collision au stationnement, l’assistance active au stationnement, les phares à DEL, le toit ouvrant, les sièges en similicuir, la mémoire de position du siège du conducteur, le siège du passager avant à réglage électrique, la clé numérique, l’affichage tête haute et la chaîne audio Harman/Kardon. La Limited obtient aussi le système V2L permettant de recharger des appareils externes ou de procurer de l’électricité en camping ou lors des pannes de courant à la maison, par exemple.

Le Kia Niro 2023 en version hybride est équipé d’un quatre cylindres de 1,6 litre, jumelé à un moteur électrique et à une boîte automatique à six rapports avec double embrayage. Ladite boîte a été révisée, tout comme le moteur afin de rehausser son refroidissement, réduire la friction interne et améliorer la combustion de carburant. La puissance demeure à 139 chevaux et le couple, à 195 livres-pied, mais les cotes ville/route/mixte sont de 4,5 / 4,4 / 4,4 L/100 km, une légère amélioration par rapport à la génération sortant affichant une cote mixte variant de 4,6 à 5,3 L/100 km.

Le Niro PHEV présente le même moteur à essence, mais il travaille main dans la main avec un moteur électrique plus puissant et un démarreur/générateur hybride, produisant un total de 180 chevaux et un couple de 195 livres-pied. Sa batterie de 11,1 kWh, en hausse par rapport à 8,9 kWh dans la génération sortante, procure une autonomie estimée à 55 kilomètres sur une pleine charge — soit 13 km de plus.

Le Niro EV produit 201 chevaux et un couple de 188 livres-pied, alors que son bloc-batteries de 64,8 kWh est à peine plus grosse que celle de 64 kWh de son prédécesseur. Toutefois, l’autonomie estimée passe de 385 à 407 km, et le chargeur intégré passe de 7,2 à 11,0 kWh.

Le Kia Niro 2023 est maintenant le seul véhicule sur notre marché à proposer trois motorisations électrifiées, maintenant que la première génération de la Hyundai IONIQ a été abandonnée. Il continue de concurrencer le Hyundai Kona électrique, la Nissan LEAF, les Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV, le Mazda MX-30, la MINI Cooper SE et le Kia Soul EV de la même marque, en plus des modèles à venir prochainement, c’est-à-dire les Chevrolet Equinox EV, Toyota bZ4X et Subaru Solterra EV.