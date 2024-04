Kia maintient ses projets actuels en matière de véhicules électriques, mais de nouveaux modèles sont en cours d’élaboration

Kia Motors a pour objectif de se redéfinir en tant que « fournisseur de solutions de mobilité durable ». Cette transformation a été décrite de manière très claire lors de la récente journée des investisseurs de Kia à Séoul, en Corée, au cours de laquelle l’entreprise a présenté ses piliers stratégiques et ses objectifs financiers qui dessinent un avenir où l’innovation et la durabilité sont les moteurs de la croissance.

Au cœur de la vision de Kia pour 2030 se trouve un effort soutenu en faveur de l’électrification, avec des plans visant à élargir sa gamme de véhicules électriques (EV). L’entreprise ne se contente pas d’augmenter le nombre de modèles EV, elle se fixe également l’objectif ambitieux de vendre 1,6 million de véhicules électriques par an d’ici à la fin de la décennie. Cette initiative est complétée par la stratégie de Kia visant à améliorer son offre de véhicules électriques hybrides, afin d’amortir les fluctuations anticipées de la demande de VE.

S’adaptant aux évolutions du marché des VE, Kia prévoit de lancer six nouveaux modèles de VE d’ici 2026, en commençant par le EV3 qui sera bientôt commercialisé en 2024. Suivront ensuite les EV2, EV4 et EV5 sur des marchés clés comme les États-Unis, l’Europe et la Corée du Sud.

Un élément clé de la stratégie de Kia est l’accent mis sur les véhicules à usage spécifique (PBV), qui devraient jouer un rôle central dans la trajectoire de croissance de l’entreprise. Kia vise une vente annuelle de 250 000 PBV d’ici 2030, avec comme fer de lance les modèles PV5 et PV7 à venir.

Pour alimenter ces initiatives ambitieuses, Kia s’est engagée à investir 38 000 milliards de KRW d’ici à 2028, en consacrant une part importante à de futurs projets commerciaux et à des innovations technologiques. Ces investissements soutiendront les orientations commerciales de Kia pour 2024, qui prévoient un chiffre d’affaires de 101 000 milliards de KRW et un bénéfice d’exploitation de 12 000 milliards de KRW, ainsi qu’une impressionnante marge bénéficiaire d’exploitation de 11,9 %.

La feuille de route de Kia est une stratégie globale conçue pour faire face aux incertitudes du paysage de l’industrie de la mobilité. Il s’agit notamment de s’adapter à l’évolution du marché des véhicules électriques, de contrer la montée en puissance des marques chinoises et de rester compétitif à tous égards. L’approche de Kia comporte plusieurs facettes : elle se concentre sur le renforcement de sa gamme de véhicules électriques hybrides, sur l’exploitation de la technologie pour améliorer la compétitivité des produits et sur la mise en place d’un système de production flexible pour maintenir des niveaux de stocks optimaux.

La stratégie 2030 de l’entreprise repose sur quatre objectifs principaux : atteindre des ventes mondiales de 4,3 millions d’unités, y compris une proportion significative de modèles électrifiés ; étendre la gamme EV à 15 modèles ; devenir un leader du marché PBV ; et maintenir un engagement fort envers les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le parcours de Kia vers ces objectifs vise à ce qu’elle ne se contente pas d’être en tête des ventes ou d’élargir sa gamme de produits ; il s’agit d’établir de nouvelles normes en matière de connectivité, de conduite autonome, de performance des véhicules et de design. L’entreprise exploitera la puissance de la technologie par les ondes, ou « Over-the-Air (OTA) », des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et de l’IA générative pour améliorer l’expérience de conduite et repousser les limites de ce que les véhicules peuvent offrir.