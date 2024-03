Kia K4 : un aperçu partiel avant la grande première

La Kia K4 se prépare à être dévoilée au grand public le 21 mars prochain

Kia dévoile des images de la nouvelle génération de K4, laissant entrevoir un design élégant et sportif pour la révélation du 21 mars.

La nouvelle K4 devrait être dotée d’une technologie avancée, bien que les détails sur le groupe motopropulseur et l’intérieur n’aient pas encore été dévoilés.

Le modèle 2025 vise à surpasser ses concurrents, en tirant parti de la première aux États-Unis pour souligner son importance sur le marché.

Kia a publié les premières images de sa future berline compacte K4 de nouvelle génération, suscitant l’impatience avant la révélation du design complet du modèle le 21 mars et sa première mondiale au Salon international de l’automobile de New York le 27 mars 2024.

Les images de la silhouette assombrie donnent un premier aperçu du profil aérodynamique et des lignes de style de la K4. Bien qu’ils ne soient pas très précis, les teasers suggèrent que la berline présentera le dernier langage stylistique de Kia, mêlant une esthétique sportive et sophistiquée.

Kia n’a pas divulgué de détails sur les options de motorisation ou les caractéristiques intérieures de la nouvelle K4. Cependant, on s’attend à ce que le constructeur intègre ses dernières technologies de pointe dans la berline compacte, poursuivant ainsi ses efforts pour offrir des équipements de haute technologie dans toute sa gamme.

Le choix du Salon de New York pour la première mondiale de la K4 souligne l’importance du marché américain pour le segment des berlines. Kia vise probablement à faire une déclaration forte avec le modèle redessiné, car des concurrents comme Honda, Toyota et Hyundai ont récemment mis à jour leurs offres compactes.

De plus amples détails sur la Kia K4 2025 sont attendus à l’approche de sa présentation à la fin du mois à New York. La nouvelle berline sera ensuite commercialisée aux États-Unis et sur d’autres marchés dans la seconde moitié de 2024 en tant que véhicule de l’année-modèle 2025.