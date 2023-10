Kia introduit l’EV5 lors de la journée annuelle Kia EV Day

Lors de la première journée annuelle Kia EV Day organisée en Corée, le géant de l’automobile a levé le voile sur son ambitieuse stratégie mondiale de transition vers le véhicule électrique (VE). La marque a annoncé son intention de vendre un million de véhicules électriques par an d’ici à 2026 et de porter ce chiffre à 1,6 million d’ici à 2030.

Pour atteindre cet objectif, Kia s’efforce de diversifier son offre de produits, allant de 30 000 à 80 000 $ et s’adressant à la fois aux marchés établis et aux marchés émergents. La toute nouvelle EV5 sera la première de cette nouvelle vague de VE, qui sera suivie par de nombreuses autres.

Nouveaux modèles, nouvelles visions : L’EV5 et les modèles conceptuels entrent en scène

Au cours de l’événement, Kia a présenté trois nouveaux modèles électriques de petite et moyenne taille conçus pour rendre les véhicules électriques plus accessibles. L’EV5, destiné aux familles, était la vedette du spectacle, ainsi que deux modèles conceptuels : l’EV3, un VUS compact, et l’EV4, une berline. Ces nouveaux modèles viennent s’ajouter à la gamme existante des EV6 et EV9, offrant ainsi un plus grand nombre d’options aux consommateurs désireux de passer à la voiture électrique.

Les nouveaux modèles électriques de Kia ont quelques points communs : ils sont construits sur la plate-forme technologique dédiée aux véhicules électriques de la marque et sont dotés de la philosophie de conception unique « Opposites United ». La société fait également des progrès dans l’adoption de pratiques durables, comme l’incorporation de bioplastique, de biopeinture et de matériaux recyclés dans la construction des véhicules.

Le nouveau EV5

L’EV5 est construit sur la plateforme EV dédiée de Kia, l’E-GMP, ouvrant une nouvelle ère de mobilité électrique combinée à un design VUS unique. Le véhicule offrira plusieurs options de motorisation, y compris un modèle standard équipé d’une batterie de 64 kWh qui devrait avoir une autonomie de 530 km par charge. La production étant prévue à la fois en Chine et en Corée, le marché chinois aura accès à trois variantes : standard, longue autonomie et longue autonomie AWD.

L’intérieur de l’EV5 a été conçu de manière innovante pour offrir un vaste espace semblable à celui d’un salon de maison plutôt qu’à celui d’un habitacle de voiture traditionnel. Il s’inspire également du VUS EV9, plus grand, et promet une conduite distinctive et confortable. Les technologies avancées d’infodivertissement et de connectivité, telles que le Cockpit de navigation pour voiture connectée, l’écran panoramique large, qui combine un tableau de bord de 12,3 pouces et un système d’infodivertissement de 12,3 pouces, et les mises à jour logicielles en direct, font partie de l’offre de l’EV5, rendant chaque trajet efficace et numériquement engageant.

La sécurité est une préoccupation majeure, l’EV5 étant équipé de sept coussins gonflables et des derniers systèmes avancés d’aide à la conduite de la marque. La technologie d’aide au stationnement intelligent à distance permet au véhicule de se garer tout seul, ce qui est un gage de commodité et de tranquillité d’esprit pour les conducteurs qui doivent se garer dans des espaces restreints.

Kia a montré son intention d’élargir considérablement sa gamme de modèles afin de rendre la mobilité électrique plus accessible. Le constructeur a l’intention d’introduire des véhicules électriques plus petits, comme le EV5, dont le prix se situe entre 35 000 et 50 000 $, afin d’accélérer l’adoption généralisée des véhicules électriques.

Des efforts sont également déployés pour mettre en place un système fiable de production de VE et d’approvisionnement en batteries, l’objectif étant de porter à huit le nombre de ses sites de production de VE dans le monde d’ici à 2025. Ces installations se concentreront sur la recherche, le développement, la production et l’approvisionnement, la Corée servant de plaque tournante.

Selon les dires qui circulent sur le web, l’EV5 ne sera pas offert aux États-Unis mais possiblement au Canada. À suivre.