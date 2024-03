Kia introduit la nouvelle K4 avant la présentation à New York

La K4 ne ressemble à rien d’autre de la marque coréenne

La dernière berline de Kia est élégante à l’extérieur comme à l’intérieur

La berline compacte de Kia n’est plus la Forte. Le modèle est désormais la Kia K4 et le constructeur vient de publier des photos de l’ensemble avant sa révélation la semaine prochaine à New York.

Ce n’est pas la Forte, mais c’est un effort solide de la part de Kia. La Kia K4 2025 allie le nouveau visage de la marque — comme on l’a vu dans le dernier Niro — à des lignes nettes, même si le traitement du panneau arrière est un peu maladroit.

La voiture ressemble à une berline à hayon, mais il s’agit bien d’une berline avec un coffre. Il s’agit simplement d’une voiture plus élégante avec une porte arrière qui semble s’enfoncer comme une Série 7 à empattement long. Les poignées de porte à l’arrière sont cachées dans ce montant, ainsi que de nombreuses vitres.

« Chaque contour, courbe et détail de la K4 a été soigneusement étudié et conçu pour adhérer à la philosophie de design de Kia, “Opposites United”, réunissant des surfaces à facettes nettes et des détails technologiques dans une déclaration audacieuse et cohésive. Chaque aspect renforce la relation entre la marque et le design », déclare Karim Habib, vice-président exécutif et responsable du design mondial de Kia.

L’habitacle correspond également à ce que nous connaissons du dernier Niro. Deux grands écrans sont intégrés dans un cadre unique sans rebords. Kia affirme que les deux écrans seront plus clairement différenciés que dans les voitures précédentes et que l’écran central sera plus orienté vers le passager. Il semble y avoir plus de boutons que dans le Niro, et nous ne voyons pas la barre tactile bimode de Kia qui alterne entre le contrôle du chauffage, de la ventilation et de la climatisation et celui de l’audio. Bon débarras.

La décision la plus audacieuse de Kia dans l’habitacle est la couleur verte. Cette couleur, qui orne tous les éléments, y compris le levier de vitesses, se démarque incontestablement. Il faut s’attendre à ce que les voitures de série proposent l’habituel habitacle noir, mais il est agréable d’avoir quelques options.

Plus de détails, notamment sur les caractéristiques et le contenu du capot, sont attendus lors de la première mondiale de la voiture, le 27 mars.