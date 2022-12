Kia fait ses adieux à la Stinger avec une dernière édition hommage

Seuls 1 000 exemplaires seront vendus dans le monde.

Elle présente de nouvelles couleurs et des garnitures intérieures sportives.

La Kia Stinger a été lancée en 2017 et a reçu des critiques élogieuses de tous ceux qui ont eu l’occasion de conduire la voiture, et nous étions parmi eux. Nous avons adoré son style, ses performances et son rapport qualité-prix, et c’est encore le cas aujourd’hui. Malheureusement, son dernier jour est arrivé, et pour commémorer l’occasion, Kia construira 1 000 modèles Final Tribute Edition.

Malheureusement pour Kia et la Stinger, la sportive cinq portes à hayon n’a jamais réussi à décoller, mais elle a laissé une marque indélébile sur les amateurs de voitures. Le V6 biturbo de 3,3 litres de la Stinger offrait le bon type de puissance, de vitesse et de maniabilité grâce à son système AWD disponible en option. Et maintenant, après sept années-modèles, elle disparaît.

« La Stinger Tribute Edition marque un chapitre important dans l’histoire de la philosophie de haute performance de Kia. Avec une couleur exclusive et des garnitures intérieures jamais vues sur la berline, elle est aussi une célébration appropriée de la contribution de la Stinger à la marque Kia », a déclaré Chang Sung Ryu, vice-président principal et chef de la sous-division des achats et du design CX.

La Kia Stinger Tribute Edition 2023 sera disponible dans la peinture existante Ascot Green, ou dans une nouvelle teinte de peinture Moonscape gris mat. Des garnitures de finition noires orneront les boîtiers de rétroviseurs extérieurs et compléteront les étriers de frein Brembo noirs et les jantes noires brillantes de 19 pouces.

L’intérieur bénéficiera d’améliorations matérielles, notamment du cuir brun terracotta sur les sièges, le volant, les garnitures latérales des portes et les poignées de porte. La finition en effet carbone sera ajoutée au couvercle supérieur de la console et aux panneaux de porte. Enfin, une plaque de seuil de porte numérotée du côté conducteur authentifiera qu’il s’agit d’une voiture Final Tribute Edition.

Le prix et les détails de livraison seront annoncés à une date ultérieure.