Kia EV9 2025: 5 chiffres que l’on retient après l’avoir essayé

Qu’on en commun la Tesla Model S, le Ford F-150 et le Kia EV9? En plus d’être tous les trois entièrement électriques, ils ont été précurseurs dans le secteur respectif. La Model S a été la première berline électrique contemporaine, le Ford F-150 Lightning a été la première camionnette électrique à être commercialisé au pays et le Kia EV9 est encore à ce jour le seul VUS électrique à trois rangées proposé par un manufacturier généraliste.

Le Kia EV9 2025 est un VUS intermédiaire à trois rangées qui est 100% électrique.

Il peut accueillir jusqu’à sept occupants.

Le prix de base du Kia EV9 2025 est de 59 995 $.

Ce printemps, EcoloAuto a mis à l’essai le Kia EV9 Land 2025 sur les routes de la province de Québec. Voici 5 chiffres que l’on retient après l’avoir conduit.

371 kilomètres d’autonomie

Après avoir amené le niveau de charge de la batterie à haute tension sur un chargeur résidentiel, le tableau de bord du EV9 indiquait une autonomie totalisant 371 kilomètres. Le tableau affichait une autonomie maximale de 580 kilomètres et une autonomie minimale de 269 kilomètres. De son côté, Ressources naturelles Canada annonce une autonomie officielle de 451 kilomètres pour le Kia EV9 2025.

Mentionnons qu’il s’agit d’une version Land dotée du système à quatre roues motrices, de la pompe à chaleur et de la batterie de 99 kWh.

189 kilomètres d’autonomie regagnés en 35 minutes

Lors de notre semaine d’essai au volant du Kia EV9 Land 2025, nous avons pu expérimenter la recharge rapide. Sur une borne de 100 kW du Circuit électrique d’Hydro-Québec, nous avons été en mesure de regagner 189 kilomètres en 35 minutes. À notre arrivée à la station de recharge, l’ordinateur de bord affichait une autonomie restante de 111 kilomètres et un niveau de charge de 30% de la batterie à haute tension. 35 minutes plus tard, l’autonomie affichée est grimpée à 300 kilomètres, et le niveau de charge est monté à 73 %.

Une telle recharge a coûté exactement 21,68 $.

Une consommation moyenne de 27,2 kWh/100 kilomètres

Au total, lors de notre essai s’étant échelonné sur une durée de sept jours, nous avons parcouru précisément 451 kilomètres. Ce trajet a comporté des portions en ville, sur des routes secondaires, sur l’autoroute et même lors de l’heure de pointe matinale à Montréal. L’ordinateur a enregistré une consommation moyenne de 27,2 kWh/100 kilomètres.

Précisons que peu de chauffage a été nécessaire étant donné que nous avons essayé le véhicule à la fin du mois de mars.

De la place pour 7 personnes

Tout dépendant de la configuration choisie, le Kia EV9 2025 peut accueillir six ou sept occupants. Autrement dit, à la deuxième rangée, on retrouve une banquette à trois places ou deux sièges de type capitaine. En ce qui nous concerne, nous avons une préférence pour la banquette à la deuxième rangée puisqu’elle maximise la capacité du véhicule. Aussi, elle évite qu’on ait à relever la troisième rangée et ainsi compromettre l’espace de chargement dès qu’une cinquième personne doit monter à bord.

Une facture de 72 495 $

Le Kia EV9 2025 affiche un prix de base de 59 995 $. À cette somme, il faut ajouter 5000 $ pour obtenir une version Land comme nous avons mis à l’essai. Avec les frais, la facture totale s’élève à 72 495 $. Depuis le 1er avril, le gouvernement du Québec et le programme Roulez vert offrent à nouveau une subvention de 4000 $ à l’achat du Kia EV9 2025. Le tout a pour effet d’abaisser le coût d’acquisition et de réduire l’écart de prix avec un VUS intermédiaire à trois rangées à essence.

En somme, nous avons globalement apprécié le Kia EV9 2025. Malgré son poids, il demeure confortable sur la route. Sa technologie électrique est convaincante et son aménagement intérieur est pratique pour une famille nord-américaine.