Kia EV3: la famille électrique s’agrandit

Kia vient de lever le voile sur un nouveau VUS électrique compact: l’EV3. Il rejoint les rangs de la famille de véhicules électriques de Kia composée des Niro EV, EV6 et EV9.

Le Kia EV3 peut parcourir jusqu’à 600 kilomètres selon la procédure WLTP.

Deux densités de batteries sont proposées: 58,3 kWh et 81,4 kWh.

Le Kia EV3 est doté des roues motrices avant.

Ecolo Auto a assisté à la présentation du nouveau Kia EV3. Voici tout ce que vous devez savoir au sujet de ce nouveau VUS électrique compact.

Quelques données techniques

Le Kia EV3 est bâti sur la plateforme E-GMP (Electric Global Modular Platform) et il est doté des roues motrices avant. La version à autonomie standard est équipée d’une batterie de 58,3 kWh. Dans le cas de la version à autonomie prolongée, la capacité de la batterie grimpe à 81,4 kWh. Quant au moteur électrique, il développe une puissance de 150 kW.

D’après la procédure WLTP, le Kia EV3 peut parcourir jusqu’à 600 kilomètres avec une seule charge. Dans un élan spéculatif, on peut estimer que l’autonomie maximale oscillera autour de 450 kilomètres d’après les méthodes de calcul nord-américaines.

Il s’agit du premier modèle à être muni de la pédale i-Pedal 3.0.

Au premier coup d’oeil

Comme on peut le voir sur les photos, le Kia EV3 reprend les airs du EV9 dans un format plus compact. Il peut accueillir jusqu’à cinq occupants. Également, on note que les formes angulaires très présentes dans les éléments stylistiques actuels du constructeur coréen sont intégrées dans ce nouveau modèle.

Aussi, soulignons que la version GT-Line affiche un style plus audacieux ainsi qu’une dose supplémentaire de caractère.

Les consommateurs auront le choix parmi une sélection de neuf couleurs. Deux d’entre elles sont nouvelles et exclusives au EV3, soient le vert Aventurier et le Terracotta.

L’empattement du Kia EV3 est de 2680 mm, sa longueur est de 4300 mm alors que sa largeur est de 1850 mm.

Une fois à bord

À bord, certaines caractéristiques ont retenu notre attention au cours de la présentation du nouveau Kia EV3. En effet, on retrouve une planche de bord numérique dont la taille frôle les 30 pouces. Elle est composée d’un écran tactile de 12,3 pouces permettant de naviguer dans le système d’infodivertissement, un pavé de 5 pouces servant à contrôler la température et à la ventilation ainsi qu’une instrumentation numérique de 12,3 pouces sous les yeux du conducteur.

Également, il est digne de mentionner qu’une portion de la console centrale peut s’étirer afin d’en faire, par exemple, une surface pratique pour manger ou travailler lorsque le véhicule est à l’arrêt ou en période de recharge.

Le volume du coffre s’élève à 460 L. Précisons qu’il y a un espace de rangement de 25 L à l’avant.

Kia commercialisera d’abord l’EV3 en Corée dès le mois de juillet prochain. Plus tard cette année aura lieu le lancement du modèle en Europe. Aucun détail quant à la commercialisation nord-américaine n’a été divulgué.