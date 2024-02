Kia donne un premier bain de foule canadien à sa Carnival 2025

Les premières livraisons sont attendues cet été.

L’ajout de cette motorisation hybride devrait abaisser la cote de consommation du véhicule.

La grande nouveauté du côté du kiosque Kia cette année au Salon international de l’auto de Toronto prend la forme d’une minifourgonnette. Le constructeur coréen a profité de sa tribune pour lever le voile sur la Carnival 2025, un modèle qui a tout d’abord effectué ses débuts au Salon de l’auto de Chicago il y a une semaine à peine.

Pour l’année qui vient, l’ossature du fourgon familial ne change pas, comme c’est la coutume. C’est plutôt aux extrémités que le modèle se renouvelle. À l’avant, cette énorme grille de calandre surmontée du logo de la marque et de ces feux de jour aux DEL qui descendent sur les extrémités des ailes avant, rappelle presque la devanture d’un pickup.

La portion arrière est passablement révisée avec ces feux de position aux DEL qui traverse le hayon de gauche à droite pour mieux redescendre sur les ailes. Bien entendu, de nouvelles jantes (avec pas moins de cinq nouveaux designs) font partie de la formule, tout comme cet ensemble de remorquage déjà installé à l’usine sur toutes les livrées du modèle.

L’évolution ne se limite pas seulement à la robe extérieure. L’habitacle bénéficie aussi de l’apport des concepteurs, comme avec cette planche de bord désormais équipée de ce vaste panneau à deux écrans dont la forme a changé par rapport au modèle sortant. En effet, le renflement derrière le volant est absent. Qui plus est, le fameux panneau à double-fonction regroupant des touches pour la climatisation et d’autres pour certaines fonctions du système d’infodivertissement a été intégré sous la portion centrale de l’écran.

La console qui sépare les passagers a également été remodelé avec cette molette pour la boîte de vitesses, au lieu du levier traditionnel employé depuis quelques saisons. Tout ceci a pour but de simplifier l’habitacle avec tous ces boutons en moins, quoique ceci pourrait avoir l’effet contraire… pour certains usagers du moins.

Il est également possible de commander un affichage tête haute. Pour ajouter à la connectivité de la minifourgonnette, la Carnival 2025 offre aussi la possibilité de cette clé digitale via l’appareil intelligent du propriétaire, ce dernier qui peut même démarrer à distance ou ajuster la température à l’intérieur du véhicule via l’écran de son téléphone.

Toutefois, c’est vraiment sous le capot que la nouvelle année se distingue. En effet, il est désormais possible de commander la minifourgonnette avec une motorisation hybride. Au lieu du V6 habituel, un 4-cylindres turbo de 1,6-litre, secondé par un moteur électrique d’une puissance de 54 kW, livre une puissance raisonnable de 242 chevaux et un couple optimal de 271 lb-pi. Contrairement à sa rivale de Toyota, la nouvelle Carnival hybride fait appel à une boîte automatique à six rapports, contrairement à l’unité CVT à bord de la fourgonnette japonaise.

Kia Canada n’a pas encore confirmé si le V6 de 3,5-litres (287 chevaux et 260 lb-pi) serait encore offert à ceux et celles qui préfèrent une telle cavalerie sous le capot.

Nous aurons plus de détail entourant les prix et les différentes livrées plus tard cette année, avec les livraisons des modèles 2025 prévues cet été.