Kia dévoile sa vision de l’avenir au CES 2024 : Un saut dans la « plateforme au-delà du véhicule

Kia annoncera ses projets PBV (Platform Beyond Vehicle) lors du Consumer Electronics Show (CES) 2024 qui se tiendra le mois prochain à Las Vegas. Le concept PBV du constructeur automobile coréen coïncidera avec le lancement officiel de son activité PBV mondiale. Cette approche innovante va au-delà des concepts de véhicules traditionnels, en intégrant des solutions logicielles avancées à des véhicules électriques spécialement conçus pour créer des solutions de mobilité complètes. Ces solutions visent à répondre aux nouveaux modes de vie et aux nouvelles opportunités commerciales, marquant ainsi une avancée significative dans l’industrie automobile.

Après une interruption de cinq ans, le retour de Kia au CES est tout à fait spectaculaire. L’événement comprendra des présentations principales détaillant les stratégies commerciales futures de Kia et la feuille de route de sa gamme dédiée aux véhicules utilitaires légers. L’accent sera mis sur les technologies de modularisation « Easy Swap » et « Dynamic Hybrid », révélant comment Kia, sous l’égide du groupe Hyundai Motor, progresse dans le domaine des solutions numériques.

La présence de Kia au CES devrait être très complète. La marque prévoit une exposition intérieure de VBP au LVCC West Hall, présentant cinq modèles conceptuels, dont son premier VBP de série prévu pour 2025. En outre, une exposition extérieure de véhicules électriques sur la place centrale du LVCC mettra en lumière la vision de la marque « EVs for All » (des véhicules électriques pour tous). Cette vision est incarnée par l’exposition des concepts EV3, EV4, EV9 et de la très performante EV6 GT.

L’un des temps forts de la participation de Kia sera la conférence de presse prévue le 8 janvier à 15 heures (PST) au Mandalay Bay. Cet événement, qui promet de donner un aperçu de la vision et de la stratégie de Kia, sera accessible dans le monde entier grâce à une retransmission en direct sur le site worldwide.kia.com.