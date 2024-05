Kia dévoile l’EV6 2025 : un nouveau look et une plus grande batterie

Une plus grande batterie est installée à bord.

L’autonomie sera bonifiée.

Le constructeur coréen a procédé à sa première série d’ajustements de mi-parcours pour son multisegment électrique EV6. Le premier VÉ dédié de la marque a fait son apparition en 2021; une mise à jour était devenue nécessaire, surtout dans le créneau électrique où chaque nouvelle saison est scrutée à la loupe par les consommateurs sensibles aux améliorations.

Pour 2025, l’EV6 de Kia voit son bouclier avant changer de manière significative. La signature des feux de jour aux DEL est de nouvelle facture. En fait, la livrée GT-Line reçoit une bande centrale supplémentaire, tandis que la portion inférieure de la devanture du véhicule est plus agressive avec l’ensemble « sport ». Mentionnons tout de même que le très puissant EV6 GT sera dévoilé plus tard cette année. Derrière, c’est un peu la même histoire avec des designs de pare-chocs revus. La silhouette générale du multisegment électrique n’a pas changé, elle. Bien entendu, cette refonte partielle s’accompagne de nouveaux ensembles de jantes de 19 et de 20 pouces, la plus imposante étant réservée à l’échelon GT-Line.

L’habitacle n’est pas en reste même si, il faut l’avouer, l’essentiel demeure en place. Il y a tout de même un nouveau volant à trois branches, ainsi qu’un nouveau support pour la paire d’écrans. Il y a également un affichage tête haute de 12 pouces, un rétroviseur électrochromatique et un système d’identification personnel à reconnaissance digitale.

Mais, ce n’est pas tout, car les ingénieurs ont implanté un nouveau bloc de batteries d’une capacité de 84 kWh (contre 77,4 kWh auparavant). Cette nouvelle batterie serait capable de passer de 10 à 80 % de sa capacité en 18 minutes lorsque branchée à une borne de 350 kW. L’autonomie a elle aussi été bonifiée avec une distance possible de 307 milles (ou 494 km) à bord de la version Longue Autonomie à deux roues motrices. Rappelons toutefois que cette variante a déjà une autonomie de 499 km en Amérique du Nord, er ce, avant la refonte annoncée cette semaine.

Les ingénieurs ont aussi travaillé sur la rigidité du châssis, les piliers B qui ont été élargi, tandis que les moteurs électriques sont plus silencieux grâce notamment à plus d’insonorisation. Il y a également de nouveaux ajustements pour les amortisseurs.

On ne connaît pas encore la date de commercialisation de ce nouveau EV6 2025, mais il est clair que l’Amérique du Nord fait partie des marchés visés par cette refonte partielle. Le marché local sud-coréen aura droit aux premiers exemplaires à partir du mois prochain, tandis que les autres seront servi plus tard cette année.