Kia dévoile les concepts EV3 et EV4 : l’objectif est un million de ventes de VE d’ici 2026

Kia a exposé son ambitieuse stratégie mondiale en matière de véhicules électriques lors de la journée annuelle de Kia EV Day qui s’est tenu en Corée. Elle a notamment dévoilé trois nouveaux véhicules électriques destinés à élargir la gamme de modèles de la marque. L’objectif global est de vendre un million de véhicules électriques d’ici à 2026 et de porter ce chiffre à 1,6 million d’ici à 2030.

La journée a été marquée par le lancement de l’EV5, un VUS compact électrique destiné aux familles du millénaire, ainsi que par la révélation très attendue de deux modèles conceptuels : le Kia Concept EV3 et le Kia Concept EV4. Ces nouveautés s’inscrivent dans la stratégie de Kia visant à proposer une large gamme de véhicules électriques dont les prix s’échelonnent entre 30 000 et 80 000 dollars. Sur les marchés émergents, la marque se concentrera dans un premier temps sur le lancement des EV6 et EV9, avant d’introduire les modèles nouvellement dévoilés.

Concept EV3 : un VUS compact aux caractéristiques phares

Le Concept EV3 est conçu comme un VUS compact qui allie la praticité et la technologie du modèle phare EV9 de Kia. Il intègre la philosophie de design « Opposites United » de Kia, qui fusionne des qualités contrastées en un design puissant et percutant. Le véhicule présente une silhouette unique, grâce au pare-brise poussé vers l’avant et à la longue ligne de toit inclinée.

À l’intérieur du VUS, la conception ergonomique avancée des sièges et les matériaux respectueux de l’environnement rendent le véhicule à la fois pratique et confortable pour les occupants. La technologie d’IA générative, qui devrait faire ses débuts en 2024, vise à offrir des services tels que la gestion des horaires et l’optimisation des itinéraires.

Concept EV4 : une nouvelle vision de la berline électrique

Le concept EV4 cherche à redéfinir la berline électrique. Influencé par le pilier « Power to Progress » de la philosophie de design « Opposites United », le EV4 présente une fusion harmonieuse de lignes diagonales géométriques et sûres et de surfaces riches et techniques. Ce n’est pas une berline comme les autres, ses lignes puissantes et percutantes sont un symbole d’innovation. L’intérieur présente une disposition horizontale élégante et spacieuse, conçue pour donner la priorité à l’expérience du conducteur.

Infrastructure de recharge et expérience client

Outre l’élargissement de sa gamme, Kia se concentre également sur la mise en place d’une infrastructure de recharge robuste. La marque prévoit de construire 30 000 stations de recharge rapide en Amérique du Nord d’ici 2030 et a déjà entamé des collaborations en Europe pour étendre le réseau de recharge.

Pour faciliter au maximum la transition vers les véhicules électriques, Kia développe une « application Kia » complète qui offrira des fonctionnalités allant de la recherche de véhicules aux essais routiers et à la finalisation du contrat. L’application, dont la sortie est prévue pour 2024, comportera un dialogueur d’IA qui aidera les clients à répondre à leurs questions et leur proposera des réductions sur les primes d’assurance.

Kia et le groupe Hyundai travaillent d’arrache-pied pour accélérer l’adoption des véhicules électriques. Avec les nouveaux EV5, EV4 et EV3, ils ne se contentent pas d’élargir leur offre de produits, mais se concentrent également sur l’amélioration de l’expérience client.