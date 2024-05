Kia dévoile le visage de la nouvelle EV6

L’EV6 affiche une nouvelle signature

Le rafraîchissement devrait inclure un nouveau système d’infodivertissement

La voiture électrique EV6 de Kia existe depuis suffisamment longtemps pour qu’il soit temps de lui donner un premier coup de jeune. Avant la révélation complète du modèle, Kia le présente sur sa page Facebook, nous montrant les nouveaux feux de position stylés et un aperçu du visage.

Le message de la société indique qu’elle « devient un peu plus dynamique avec la nouvelle famille » et qu’elle « produit un sentiment futuriste ». Les feux constituent certainement un changement, avec le nouveau DRL qui se mange presque la queue et dont la forme est beaucoup plus agressive qu’auparavant.

Plus important encore, le boîtier des phares disparaît presque complètement. La nouvelle unité est beaucoup plus petite que les phares de la voiture actuelle. Le nez lui-même semble avoir été redessiné, avec une forme différente pour la petite bande qui sert de calandre.

À l’arrière, Kia a encore affiné le feu arrière qui traverse la voiture, le rendant presque aussi fin qu’un crayon. Les changements à l’arrière ne sont pas aussi évidents qu’à l’avant, mais nous nous attendons à ce que, comme la Hyundai Ioniq 5, la nouvelle EV6 soit équipée d’un essuie-glace arrière.

Bien qu’il n’ait pas encore été révélé, Kia est susceptible d’intégrer le tableau de bord à affichage panoramique et l’écran central amélioré que l’on trouve dans la Kia EV9, qui ajoute un troisième écran tactile plus petit au centre pour gérer les commandes de climatisation.

La révélation complète de la Kia EV6 2025 est attendue avant la fin du mois.