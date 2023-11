Kia dévoile le Sorento 2024 amélioré au salon de l’automobile de Los Angeles

Le Sorento 2024 mélange les designs Telluride, EV9 avec un intérieur moderne et des caractéristiques technologiques avancées.

Les options de moteur comprennent des variantes de 2,5 litres de série et turbocompressées, avec les nouveaux X-Line et X-Pro pour le tout-terrain.

Il est équipé du système ccNC de nouvelle génération, d’un système ADAS complet et d’une connectivité avec la clé numérique 2.0 et l’intégration sans fil.

Le Kia Sorento 2024, révélé au salon de l’automobile de Los Angeles, introduit des mises à jour à travers le design, la technologie et la performance dans son dernier modèle. Visant à maintenir une position concurrentielle dans le segment des VUS à trois rangées de taille moyenne, ce rafraîchissement apporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Améliorations du design et de l’intérieur

Le Sorento 2024 adopte des éléments de design issus de la philosophie « Opposites United » de Kia, en intégrant des caractéristiques provenant à la fois du Telluride et du Le Kia EV9. Le VUS est doté d’une calandre rectangulaire et de projecteurs à LED empilés verticalement. Les éléments d’éclairage de la carte étoilée ajoutent une touche de modernité distinctive. À l’arrière, les feux verticaux s’inspirent du Telluride.

À l’intérieur, le Sorento offre un écran panoramique incurvé avec deux écrans de 12,3 pouces, contribuant à l’environnement technologique de l’habitacle. Le design intérieur est rehaussé par de nouvelles options de couleurs, notamment Olive Brown et Sage, qui donnent un aspect et une sensation rafraîchis.

Performances et capacités hors-route

La gamme de moteurs du Sorento comprend un 4 cylindres en ligne GDI de 2,5 litres de série pour les versions LX et S, et un 4 cylindres en ligne GDI turbocompressé de 2,5 litres plus puissant pour les versions supérieures. Ces moteurs sont conçus pour offrir des performances fiables. Le VUS propose également une option de traction intégrale avec vecteur de couple pour une meilleure tenue de route.

Les nouvelles variantes X-Line et X-Pro s’adressent à ceux qui recherchent des capacités hors-route améliorées. La X-Line présente un design robuste avec un différentiel à verrouillage central, tandis que la X-Pro est équipée de roues de 17 pouces et de pneus tout-terrain, ainsi que d’une capacité de remorquage allant jusqu’à 4 000 livres.

Technologie avancée et sécurité

Le système Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) de nouvelle génération de Kia est un point fort du Sorento 2024, offrant un traitement et une expérience utilisateur améliorés. Android Auto et Apple CarPlay sans fil de série sur toutes les versions, ainsi que la clé numérique 2.0, reflètent l’engagement du VUS en faveur de la connectivité et de la commodité.

La sécurité reste une priorité, avec 10 systèmes avancés d’aide à la conduite de série, dont des fonctionnalités mises à jour comme l’aide à la prévention des collisions avant et l’aide au maintien de la trajectoire. Des systèmes supplémentaires tels que le régulateur de vitesse intelligent à apprentissage automatique et l’aide à la conduite sur autoroute 2 renforcent encore le profil de sécurité du Sorento.