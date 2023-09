Kia confirme que les K5 et Carnival recevront des mises à jour d’ici la fin de l’année

Les deux modèles recevront un rafraichissement en ligne avec ceux observés sur d’autres modèles Kia récents.

Des rumeurs veulent que la K5 soit discontinuée plus tard dans la décennie, faisant de cette mise à jour sa dernière.

La minifourgonnette Carnival pourrait recevoir une mécanique hybride.

Kia vient de confirmer les rumeurs qui faisaient état d’un prochain rafraîchissement de la berline K5 et de la minifourgonnette Carnival.

D’après un communiqué de presse concernant les chiffres de vente du mois d’août, les modèles mis à jour arriveront sur le marché d’ici la fin de 2023 pour l’année-modèle 2024.

Bien que les informations détaillées soient rares, nous pouvons nous faire une idée de ce qui nous attend en regardant d’autres modèles Kia qui ont été récemment mis à jour, comme le Telluride et le Seltos.

À l’instar de ces deux VUS et de nombreux véhicules Kia plus récents tels que l’EV6, il est très probable que la K5 et le Carnival recevront un nouveau tableau de bord qui intégrera l’écran d’information du conducteur et l’écran d’info divertissement dans un seul panneau incurvé situé dans la ligne de mire du conducteur.

Parmi les autres changements probables, citons une nouvelle face avant ainsi que des technologies de sécurité et d’info divertissement actualisées, comme l’ajout de la nouvelle fonction Digital Key de la marque, qui permet au téléphone du conducteur de remplacer le traditionnel porte-clés.

Comme beaucoup pensent que la Kia K5 sera abandonnée en 2027 ou 2028, cela signifie que le prochain rafraîchissement sera probablement le dernier pour ce modèle qui a été lancé en 2021 pour remplacer l’Optima.

Ce résultat n’est pas surprenant si l’on considère que les berlines de taille moyenne perdent en popularité depuis de nombreuses années, forçant de plus en plus de constructeurs automobiles à abandonner le segment.

En parlant de popularité, le déclin de la berline n’a pas empêché Kia d’enregistrer des hausses de ventes de 7,8 % sur son marché domestique et de 8,9 % à l’échelle mondiale, où il a vendu 354 275 et 2 092 200 véhicules respectivement le mois dernier.

Dans le cas de la minivan Carnival, les changements pourraient également inclure un nouveau groupe motopropulseur hybride pour remplacer le moteur V6 actuel, bien que cela n’ait pas été confirmé par le constructeur.

À l’extérieur, la minifourgonnette pourrait également recevoir des mises à jour visant à lui donner une apparence plus robuste, en ligne avec les VUS de la marque, que la Carnival a toujours essayé d’imiter.

Les deux modèles devant être lancés d’ici la fin de l’année actuelle, plus de détails devraient être disponibles prochainement sur les changements qui accueilleront les K5 et Carnival 2024.

Source: Motor1.com