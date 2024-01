Kia annonce un autre correctif pour les cylindres d’allumage Easy-Steal

Des millions de modèles concernés sont par la vulnérabilité au vol

Ce correctif concerne les modèles non éligibles aux mises à jour de logiciels.

Pour résoudre le grave problème de vol auquel il est confronté aux États-Unis, Kia a distribué des dispositifs antivol et promis une correction logicielle pour de nombreux modèles. Pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier d’un correctif logiciel, Kia vient d’annoncer une nouvelle solution de contournement. Un nouveau matériel et un autocollant.

Kia parle de modification matérielle, mais il s’agit d’une nouvelle pièce qui renforce le cylindre d’allumage. La voiture peut toujours être volée à l’aide d’un câble USB ou d’une pince, mais le nouveau renforcement du cylindre devrait rendre plus difficile l’accès à la partie du cylindre que le voleur doit atteindre.

Une fois le renfort installé, les concessionnaires Kia apposeront un autocollant sur la vitre. Le constructeur semble espérer que les voleurs verront l’autocollant et en déduiront que le modèle ne vaut pas la peine qu’on s’y attarde.

Cela fait presque un an que Kia (et Hyundai) ont annoncé une mise à jour de leur logiciel pour tenter de réduire les vols de véhicules. Cette mise à jour est intervenue plus d’un an après qu’une tendance sur TikTok a montré que de nombreux véhicules équipés d’une clé de contact pouvaient être volés en tournant le cylindre de contact à l’aide d’un câble USB.

Des millions de véhicules ont été touchés par cette vulnérabilité. Kia a déclaré que près d’un million de propriétaires ont fait appliquer la mise à jour logicielle (gratuitement) chez leur concessionnaire.

Kia a également indiqué qu’elle continuerait à fournir gratuitement des antivols de volant aux propriétaires concernés qui ne bénéficieraient pas de la mise à jour du logiciel. Le constructeur a déjà distribué plus de 325 000 antivols.

Les véhicules éligibles à ce renforcement de l’allumage sont les Sportage et Forte 2011-2016, les Kia Soul 2010-2022, les Rio 2011-2021 et les Sedona 2014.