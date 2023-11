Karma dévoile sa supervoiture Kaveya 100 % électrique

Le super coupé électrique est attendu vers la fin de 2025 au plus tôt.

Karma prévoit remanier sa berline Revero d’ici le troisième trimestre de 2024.

Une autre berline, baptisée Gyesera, verra le jour avant 2025.

La division Karma Automotive passe malheureusement sous le radar depuis quelques mois. La marque, qui a notamment repris le moule formé par l’ancienne compagnie détenue par Fisker et sa berline désormais appelée Revero, doit maintenant songer à l’avenir et surtout trouvé le moyen d’attirer les projecteurs sur ses activités.

C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait au cours de la fin de semaine en procédant à la présentation de sa dernière supervoiture, la Kaveya qui se fera attendre toutefois puisque sa livrée de base est attendue au plus tôt vers la fin de 2025. Le modèle dévoilé ces derniers jours sera quant à lui proposé quelque part en 2026.

Le nouveau bolide de Karma Automotive prend la forme d’un coupé plus traditionnel avec son long capot et sa cabine reculée vers l’arrière. Les courbes de la voiture mettent surtout en valeur le cockpit délimité par ce toit entièrement vitré, tandis que la courbe qui entoure la fenêtre avant contribue à mettre en valeur le museau du coupé haute performance.

Justement, parlons-en de ce museau, ce dernier qui abrite même des phares escamotables par-dessus les feux de jour aux DEL. En fait, les blocs optiques sont dissimulés derrière ces petits panneaux qui se glissent sous le capot le soir venu. Derrière, c’est plus sobre avec des feux de position horizontaux installés directement sur les arêtes du postérieur. En bonne supervoiture, la Kaveya compte aussi sur un aileron ajustable de bonne dimension, tandis que ses jantes de 19 pouces au design aérodynamique complètent l’ensemble.

Dans sa version de base, le coupé Kaveya sera muni d’un seul moteur monté sur l’essieu arrière, le moulin qui livrera une puissance tout à fait noble de 536 chevaux. Mais, puisque nous vivons à l’ère des voitures de plus de 1 000 chevaux, la variante supérieure sera quant à elle équipée d’une paire de moteurs et d’un rouage intégral. La puissance estimée est de 1 180 chevaux et le couple, de 1 270 lb-pi, des chiffres quasi nécessaires compte tenu tu poids important de cette autre création électrique… et exotique! En effet, le poids de 2 404 kg (ou 5 300 lb) ont presque obligé les concepteurs à équiper la voiture de ce groupe motopropulseur surpuissant.

Entièrement électrique, la Kaveya compte sur une batterie de 120 kWh capable d’être rechargée de 10 à 80 % en 45 minutes, avec une autonomie de 402 km.

Le constructeur a aussi montré une image assombrie de sa prochaine berline Gyesera, la voiture qui aura droit à une mécanique de 590 chevaux et 693 lb-pi avec une batterie et une autonomie identique à celles du coupé Kaveya. Cette berline serait prévue pour un dévoilement tard l’an prochain, tout juste après la présentation d’une Revero – le seul modèle actuellement disponible dans la gamme de Karma – mise à jour pour faire face à toute cette nouvelle compétition dans le créneau électrique.