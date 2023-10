Karma Automotive se prépare pour un lancement majeur de VÉ en 2024

Karma Automotive annonce une nouvelle gamme de véhicules électriques (VÉ) prévue pour 2024, marquant un tournant significatif pour l’entreprise basée en Californie.

Karma Automotive prévoit de dévoiler un nouveau portefeuille de VÉ en novembre 2023, incluant un super coupé.

L’entreprise, précédemment associée à Fisker, a rencontré des défis mais semble maintenant revitalisée sous une nouvelle direction.

La présentation de la gamme de VÉ est prévue pour le Wynn Concours à Las Vegas, avec une production complète attendue en 2024.

Karma Automotive, un fabricant de véhicules électriques basé en Californie, vise un retour en force sur le marché des VÉ en constante évolution. Originellement associée au pionnier des VÉ, Fisker, Karma a connu des défis par le passé mais est maintenant prête pour une renaissance sous la direction de son président actuel, Marques McCammon.

L’histoire de l’entreprise remonte à son acquisition par le fournisseur de pièces automobiles chinois, le groupe Wanxiang, en 2014. Ils ont acheté les actifs restants de Fisker Automotive après sa faillite. En 2016, Karma a lancé la Revero, un véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV), suivi des plans pour une Revero GT et une nouvelle ligne GS en 2021. Cependant, l’entreprise n’a pas encore commercialisé un véhicule électrique carburant uniquement à l’électricité.

Les années récentes ont vu des nouveaux défis concernant Karma, y compris des batailles juridiques et des incursions dans le secteur commercial pour l’électrification des flottes. Cependant, le récit a commencé à changer après que McCammon ait pris les rênes en mars 2023. L’une de ses premières actions a été de collaborer avec la vice-présidente du design mondial de l’entreprise, Michelle Christensen, cherchant à reproduire ses précédents designs réussis comme la supercar NSX d’Acura.

L’objectif ambitieux de l’entreprise ne concerne pas seulement une refonte de voiture ; il s’agit de lancer toute une gamme de VÉ. Avec seulement un mois avant la révélation attendue au Wynn Concours à Las Vegas, la pression monte. Christensen souligne l’unicité de leur processus de conception, mettant en évidence sa nature collaborative. Elle croit que leurs designs, axés sur des véhicules bas, longs et rapides, rivaliseront avec les meilleures marques européennes.

Le prochain événement de Karma à Las Vegas promet des aperçus de ses grand touring sportifs électriques, y compris le très attendu super coupé. Alors que l’entreprise détaille son plan de produit agressif, tous les regards seront tournés vers Karma pour voir s’ils peuvent véritablement se réinventer et laisser leur empreinte sur le marché compétitif des VÉ en 2024 et au-delà.