Karma Automotive dévoile la Gyesera, sa première électrique

La nouvelle Gyesera sera suivie du coupé Kaveya.

La berline offre une autonomie de 402 km entre les recharges.

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis le dévoilement de la toute première Fisker Karma en 2008 au Salon de l’auto de Détroit. La berline hybride rechargeable a toutefois changé de nom en cours de route, Fisker qui a dû déclarer faillite à l’automne 2013 à la suite de la faillite de son fournisseur de batteries. L’histoire de la berline enfichable ne s’est toutefois pas arrêtée là, avec le rachat de l’entreprise par des intérêts chinois.

La Karma Revero a donc remplacé l’ancienne Fisker Karma dans le camp hybride rechargeable. Or, depuis la fin de semaine, à l’occasion du Concours d’Élégance d’Amelia, le constructeur Karma Automotive a enfin dévoilé la variante 100 % électrique de cette même berline au long capot.

Voici donc la Karma Gyesera, décrite par ses concepteurs comme un « pont vers l’avenir », alors que la majorité des panneaux de la carrosserie de la berline a été remanié, à l’exception de la portion arrière. On retrouve donc ce museau qui se veut un mélange de Tesla et d’Aston Martin avec des blocs optiques rappelant certains modèles plus âgés de la firme britannique et une devanture arrondie à l’image de la Model 3 de Tesla par exemple.

Les jantes à six branches sont également de nouvelle facture. Le pare-chocs arrière est lui aussi révisé tout comme la transparence des feux de position arrière. Évidemment, puisqu’il s’agit d’une évolution d’une évolution, la planche de bord se montre familière à celle de la première Fisker Karma, quoique l’écran tactile central est plus imposant.

La Karma Gyesera est la première voiture électrique de la marque, elle qui devance le futur coupé Kaveya qui a déjà été dévoilé sous forme conceptuelle. Sous la coquille se cache une batterie d’une capacité de 120 kWh, elle qui offrirait une autonomie de 402 km entre les recharges. Quant au potentiel de performance, la Gyesera n’est pas dépourvue, notamment parce qu’elle est équipée d’un moteur monté sur l’essieu arrière livrant une puissance de 590 chevaux et un couple maximal de 693 lb-pi. Le 0-97 km/h serait abattu en 4,2 secondes ou moins et la vitesse de pointe serait bloquée à 217 km/h.

Il sera intéressant de voir si le public va une fois de plus entrer dans l’aventure de cette Karma Gyesera, la berline qui est attendue quelque part avant la fin de l’année ou au début de l’année prochaine sur nos routes. Mais, avec un prix qui surpassera aisément les 200 000 $ de dollars canadiens, il serait étonnant que la voiture soit aussi répandue que les voitures de Tesla.