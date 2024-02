Jeep présente l’intérieur de la nouvelle Wagoneer S EV avec un système audio McIntosh

Le Wagoneer S présente un intérieur plus petit, mais très luxueux

Deux toits panoramiques de série

Jeep vient de dévoiler un nouvel aperçu de l’extérieur du Wagoneer S. Cette fois-ci, nous découvrons également l’intérieur du crossover électrique, ainsi que quelques informations sur le type de technologie et de contenu auxquels nous pouvons nous attendre.

L’habitacle présente quelques similitudes visuelles avec d’autres modèles de la gamme Jeep. Le volant est le même que celui du Wagoneer et du Grand Cherokee. Il reprend également la vague forme en W du tableau de bord que l’on retrouve sur la Wagoneer.

Mais les différences ne manquent pas non plus. Jeep présente la Wagoneer S avec un écran central plus petit que celui du Grand Cherokee. La console centrale semble beaucoup plus étroite que celle du Grand Cherokee, avec le contrôleur de direction rotatif à côté de ce qui semble être les porte-gobelets ou un caisson de rangement. Il n’y a pas non plus beaucoup de place devant ce bouton rotatif, Jeep ayant placé un écran pour les commandes du système de chauffage, ventilation et climatisation à cet endroit.

À droite du tableau de bord, on trouve un écran côté passager. Jeep l’a déjà ajouté aux modèles Wagoneer et Grand Cherokee, permettant au passager de contrôler l’infodivertissement, la navigation et de regarder des contenus en streaming.

Jeep a annoncé que l’éclairage d’ambiance, présenté dans le bleu électrique 4xe caractéristique de la marque, pourra être choisi en fonction de la couleur. Un système audio McIntosh à 19 haut-parleurs sera également disponible. De plus, la Jeep Wagoneer S sera équipée de série d’un toit panoramique à double vitrage.

Les photos extérieures nous permettent de mieux voir le nouveau traitement de la calandre Jeep, les jantes massives du modèle et un grand aileron arrière. La Jeep Wagoneer S EV devrait être commercialisée avant la fin de l’année, alors attendez-vous à voir le tout, y compris les chiffres définitifs de l’autonomie, bientôt.