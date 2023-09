Jeep Gladiator 2024: 5 questions et réponses

Pour 2024, Jeep a procédé à une bonne mise à jour de son Gladiator.

Le Jeep Gladiator 2024 reçoit une nouvelle grille de calandre.

À l’intérieur, il a droit au système Uconnect 5 et à un écran tactile de 12,3 pouces.

Le moteur EcoDiesel disparaît du catalogue. Seul le moteur V6 de 3,6 L demeure offert.

Dans le cadre de du Salon de l’auto de Detroit, Stellantis a présenté une version mise au goût du jour pour 2024 du Jeep Gladiator. Introduite en 2020, cette camionnette a droit à une bonne dose de nouveautés pour l’année à venir. Essentiellement, le Gladiator profite des mêmes améliorations qu’a récemment reçues le Jeep Wrangler duquel il est dérivé.

Quelles sont les nouveautés du Jeep Gladiator 2024?

D’emblée, précisons qu’il ne s’agit pas d’une refonte complète, mais plutôt d’un rafraîchissement de mi-mandat.

Tout comme le Wrangler 2024, la nouvelle mouture du Gladiator reçoit une nouvelle grille de calandre. Cette dernière demeure, bien entendu, composer de sept fentes. Afin de faciliter la circulation hors route dans des sentiers étroits, l’antenne a été intégrée sur au pare-brise. Un choix nouveaux modèles de jantes vient bonifier la gamme.

À bord, on ne peut passer sous silence le nouvel écran tactile du système divertissement qui mesure 12,3 pouces et qui intègre la technologie Uconnect 5. Pour la première fois, il sera possible d’opter pour des sièges à ajustements électriques dans un Gladiator.

À la gamme déjà bien étoffée s’ajoutent deux nouvelles versions: Mojave X et Rubicon X. Toutes les deux auront droit à une caméra facilitant la conduite hors route, des pare-chocs en acier et des sièges en cuir Nappa.

Afin d’accroître la sécurité des occupants, Jeep dote de série les Gladiator de rideaux latéraux gonflables à l’avant et à l’arrière.

Quels sont les moteurs offerts avec le Jeep Gladiator 2024?

Pour l’année à venir, Jeep rationalise l’offre mécanique de sa camionnette intermédiaire. En effet, le constructeur n’offrira plus le moteur Ecodiesel à six cylindres de 3,0 L au terme de la présente année. Autrement dit, l’ensemble de la gamme profitera du moteur V6 Pentastar de 3,6 L. Celui-ci est développe une puissance de 286 chevaux et un couple de 260 livres-pied.

Il n’y a pas de signe d’électrification à l’horizon. De plus, contrairement au Wrangler, il n’est pas possible d’opter pour le moteur turbocompressé à quatre cylindres ou le moteur V8 Hemi de 6,4 L. Peu importe la version choisie, il faudra se contenter du moteur V6. Bien que celui-ci ne soit pas révolutionnaire, il a su faire ses preuves au fil du temps.

Les consommateurs ont le choix entre une transmission manuelle étagée sur six rapports ou une boîte automatique à huit rapports. Sur le plan de la consommation de carburant, elle se chiffre à 12,6 L/100 kilomètres avec la manuelle et à 12,3 L/100 kilomètres avec l’automatique, selon les données fournies par Ressources naturelles Canada en 2023.

N’oublions pas que le Gladiator peut remorquer une charge allant jusqu’à 7700 livres et que sa caisse peut recevoir jusqu’à 1725 livres.

Quand arrivera-t-il sur le marché?

Son arrivée chez les concessionnaires canadiens est prévue pour la fin de l’année en cours.

Combien coûtera-t-il?

Malheureusement, au moment d’écrire ces quelques lignes, Stellantis n’a pas divulgué l’échelle de prix du Jeep Gladiator 2024. À titre indicatif, mentionnons que le Jeep Gladiator 2023 est offert à partir de 54 990 $. Pour une version High Altitude, la facture grimpe à 71 585 $.

Que pensons-nous du Jeep Gladiator 2024?

Le Jeep Gladiator est définitivement la camionnette intermédiaire dont le facteur plaisir est le plus élevé. Non seulement elle a une allure aventurière et de dure à cuire, mais elle profite également de capacités hors routes nettement plus poussées que la concurrence.

À cet effet, alors que les Ford Ranger, Chevrolet Colorado (et GMC Canyon) et Toyota Tacoma viennent d’être renouvelés, Stellantis a bien joué ses cartes en offrant une mise à jour à son Gladiator.

Au cours de nos précédents essais du modèle, nous avions particulièrement apprécié le fait que le Gladiator puisse devenir décapotable. En effet, il faut savoir qu’il est facile de retirer le toit rigide ou encore de rabattre le toit souple.

En terminant, glissons aussi un mot sur la forte communauté entre les propriétaires de véhicules Jeep, et particulièrement de Wrangler et de Gladiator. Un véritable sentiment d’appartenance existe. Qui plus est, le domaine de l’après-marché propose une tonne et demie d’accessoires et de produits pour rendre votre Gladiator unique.