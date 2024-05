Jeep confirme que le Gladiator sera offert avec la motorisation 4xe VEHR l’année prochaine

Le pick-up Gladiator se dote d’une motorisation 4 xe

Le rose Tuscadero avec des accents bleus pourrait enfin être proposé dans un pick-up

Hier, Jeep a annoncé qu’elle vendrait son pick-up Gladiator en rose Tuscadero. La vraie nouvelle, c’est ce qu’elle n’a pas dit dans son annonce : La Jeep Gladiator recevra le groupe motopropulseur électrique 4xe de la société à partir de l’année prochaine.

Antonio Filosa, PDG de la marque Jeep, a confirmé l’arrivée du groupe propulseur 4xe sur le Gladiator par le biais d’un message sur sa page LinkedIn. Ce n’est pas vraiment la façon habituelle d’annoncer une grande nouvelle, mais c’est ainsi : « L’année prochaine, nous étendrons encore davantage la liberté de choix avec une option Gladiator 4 xe (couleurs à annoncer) qui rejoindra les hybrides rechargeables n° 1 et n° 2 les plus vendus aux États-Unis, la Jeep Wrangler 4xe et la Jeep Grand Cherokee 4xe ».

La Jeep Wrangler Unlimited est proposée en version 4xe depuis 2021. Dans le Wrangler, le moteur 2,0 litres et le moteur électrique sont associés à une batterie de 17 kWh. L’ensemble offre une autonomie de 34 km et développe jusqu’à 375 ch et 470 lb-pi de couple.

Jeep a supprimé le V6 EcoDiesel 3,0 L du Gladiator l’année dernière, faisant du V6 atmosphérique 3,6 L et de ses 285 ch le seul moteur proposé dans le camion.

L’annonce n’a pas mentionné de détails spécifiques, tels que la capacité de remorquage ou la charge utile. Le Gladiator 2024 avec le V6 a une charge utile maximale de 1 700 livres et une capacité de remorquage maximale de 7 650 livres. Comme la version diesel offrait des chiffres inférieurs en raison du poids supplémentaire du moteur, il est probable que le lourd système VEHR fera de même ici.