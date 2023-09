Jeep Compass 2023 : écolo ou pas?

Le Jeep Compass 2023 se détaille à partir de 40 285 $, frais de transport et de préparation inclus.

Cote mixte ville/route : 8,8 L/100 km.

Comme bon nombre de multisegments compacts, le Jeep Compass 2023 se situe dans un segment très prisé, dominé par quelques modèles bien établis. Le constructeur Stellantis a su conserver une certaine fraîcheur au Compass avec des améliorations constantes au fil des ans, alors que la génération actuelle a été introduite pour le millésime 2017.

Avec le Jeep Cherokee légèrement plus gros hors du portrait, sa production ayant pris fin plus tôt cette année, le Compass a maintenant le segment des compactes à lui seul chez Jeep. Il est désormais positionné au-dessus du Jeep Renegade sous-compact et en dessous des Jeep Grand Cherokee et Jeep Wrangler.

Au Canada, le Jeep Compass 2023 est disponible en sept déclinaisons, soit Sport, North, Altitude, Trailhawk, Limited, (RED) et Trailhawk Elite.

La grande nouvelle pour l’année-modèle 2023, c’est l’arrivée d’une nouvelle motorisation dans toutes ces livrées. Le vieux quatre cylindres atmosphérique de 2,4 litres a été remplacé par un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, rehaussant la puissance de 177 à 200 chevaux, et le couple de 172 livres-pied à 3 900 tr/min à 221 livres-pied entre 1 750 et 4 250 tr/min. L’ancienne boîte automatique à neuf rapports a fait place à une nouvelle boîte à huit rapports également. Le Compass affiche non seulement des performances franchement plus intéressantes, mais la sonorité et le raffinement du moteur sont nettement plus satisfaisants aussi. Pourquoi Stellantis ne l’a pas introduit avant?

De plus, la consommation d’essence est réduite d’environ 10 % en conduite urbaine et de 7,4 % en conduite mixte. Les cotes ville/route/mixte sont maintenant de 9,7 / 7,5 / 8,8 L/100 km, plaçant le Jeep Compass 2023 dans la moyenne parmi les utilitaires compacts. Spécifiquement, les Nissan Rogue, Toyota RAV4, Subaru Forester, Honda CR-V et Ford Escape sont moins énergivores, alors que les Mitsubishi Outlander, Chevrolet Equinox, GMC Terrain, Hyundai Tucson, Mitsubishi Eclipse Cross, Volkswagen Tiguan et Kia Sportage le sont davantage. Lors de notre essai du Compass, nous avons observé une moyenne acceptable de 9,3 L/100 km, et le moteur fonctionne sans problème à l’essence régulière.

Les Trailhawk et Trailhawk Elite représentent une fois de plus les champions du hors route dans la gamme du Jeep Compass 2023, disposant du système à rouage intégral Jeep Active Low 4×4 avec un ratio à forte démultiplication pour franchir les surfaces plus périlleuses. On profite aussi de pneus tout terrain, d’une garde au sol de 219 millimètres au lieu de 207 ainsi que des angles d’attaque, de rampe et de surplomb plus généreux. C’est l’un des utilitaires compacts les plus habiles hors des sentiers battus. Le rouage intégral du Compass est également efficace pour bien se tirer d’affaire durant l’hiver. En revanche, la direction du Compass n’a pas été améliorée avec le temps, sa sensation caoutchouteuse et déconnectée étant passablement moins agréable que celle de ses concurrents.

Dans l’habitacle, on apprécie la disposition ergonomique des commandes, avec de vrais boutons et rhéostats pour régler le système de climatisation. Le système multimédia Uconnect 5 est aussi très facile à utiliser, avec son écran tactile de 10,1 pouces figurant de série. La qualité de finition est honnête, bien que quelques surfaces donnent l’impression d’être de qualité discutable. On retrouve amplement d’espace pour les jambes à l’arrière, et même l’occupant assis au centre ne se sentira pas trop à l’étroit, et son assise n’est pas trop rembourrée au point d’être inconfortable. On aurait aimé une inclinaison réglable des dossiers arrière, par contre.

En général, les sièges sont toutefois fermes, et le roulement du véhicule l’est tout autant, surtout dans les Trailhawk et Trailhawk Elite. Pas de problème sur l’autoroute, mais en circulation urbaine, les occupants se font brasser quelque peu. C’est n’est pas le plus confortable des utilitaires compacts.

Étant le plus petit des deux modèles compacts de Jeep, l’autre est le Cherokee maintenant retiré du marché, le Compass n’est pas le plus logeable du segment non plus. La banquette arrière convient pour deux adultes ou trois enfants, mais l’aire de chargement n’est que dans la moyenne avec un volume de 770 litres derrière les dossiers, et 1 693 litres une fois les dossiers de sièges arrière rabattus. De plus, le plancher de chargement n’est pas complètement plat. Bref, les RAV4, Forester, CR-V, Outlander et Tiguan sont plus volumineux.

Le Jeep Compass 2023 se détaille à partir de 40 285 $ incluant les frais de transport et de préparation, alors que notre Trailhawk Elite tout équipé coûte 51 280 $. C’est un tarif élevé pour un utilitaire compact, et le Compass se trouve parmi les plus chers, du moins, en finition de base. Les versions Trailhawk sont prêtes pour l’aventure, mais pour les consommateurs qui ne le sont justement pas, il y a de meilleurs choix sur le marché pour le prix demandé, plus logeables et plus polyvalents.

Pour l’instant, on n’a pas droit à des motorisations hybrides ou hybrides rechargeables comme c’est le cas des RAV4, CR-V, Escape, Outlander, Tucson et Sportage. Au moins, avec sa nouvelle motorisation, le Compass n’est plus l’un des moins écoénergétiques de sa catégorie, une amélioration qui mérite d’être soulignée.