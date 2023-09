Jeep Avenger en Europe : 40 000 commandes effectuées

Le VUS électrique de Jeep, l’Avenger, a reçu plus de 40 000 commandes après son lancement en Europe, témoignant du succès de la transition de Jeep vers le segment des véhicules électriques sur le Vieux Continent.

L’Avenger de Jeep a reçu plus de 40 000 commandes depuis sa présentation au Salon de l’auto de Paris de 2022.

Ayant remporté le titre de Voiture Européenne de l’Année 2023, l’Avenger renforce la part de marché de Jeep en Europe.

Jeep dévoile des plans ambitieux pour l’électrification, avec plusieurs VÉ prévus pour être lancés.

Jeep, une marque reconnue pour ses VUS robustes et aptes au tout-terrain, a franchi une étape importante sur le marché européen des véhicules électriques avec sa dernière offre : le Jeep Avenger. Ce VUS électrique, première incursion audacieuse de Jeep dans l’électrification, a rapidement pris de l’ampleur en Europe, accumulant plus de 40 000 commandes depuis sa révélation.

La marque a dévoilé sa feuille de route pour sa transition vers l’électrification l’année dernière, mettant en lumière trois nouveaux VÉ devant être lancés d’ici 2025. Cette initiative montre l’engagement de Jeep à s’adapter et évoluer dans un paysage automobile en constante évolution. La première apparition de l’Avenger au Salon de l’auto de Paris 2022 a suscité une attention considérable, l’Avenger décrochant par la suite le titre de Voiture Européenne de l’Année pour 2023.

De tels honneurs et l’afflux de commandes ont renforcé la position de Jeep sur le marché européen des VUS. La marque a enregistré une croissance de 33,5% dans le segment des VUS sous-compacts, principalement stimulée par les ventes de l’Avenger. Ce taux de croissance dépasse la moyenne de l’industrie, soulignant la réussite de Jeep à pénétrer de nouveaux segments. Jeep occupe désormais une place plus importante sur plusieurs marchés européens, notamment en Allemagne, en Espagne, en Pologne et aux Pays-Bas. En Italie, ils dominent avec une part de marché impressionnante de 49,9%.

L’Avenger se distingue non seulement par son héritage de marque, mais aussi par ses performances. Doté d’un moteur électrique de 400V, le VUS offre une autonomie allant jusqu’à 400 km, qui s’étend à 550 km en milieu urbain. Ses capacités de charge rapide renforcent son attrait, avec la possibilité d’ajouter 40 kilomètres d’autonomie en seulement cinq minutes.

Avec un prix de départ de 43 500 $, l’Avenger est disponible en plusieurs finitions. Alors que l’Europe profite de l’Avenger, le marché nord-américain attend avec impatience le lancement du Recon, un autre VUS électrique, inspiré de l’emblématique Wrangler. Des aperçus suggèrent des caractéristiques similaires au Wrangler, comme des portes et des fenêtres amovibles. De plus, une version électrique du luxueux Wagoneer, appelée Wagoneer S, est en préparation, promettant une grande autonomie et une puissance impressionnante.