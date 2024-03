Jaguar vise à retirer tous ses modèles pour faire place a de nouveaux véhicules électriques

La compagnie mettra fin à la production de la plupart de ses modèles en Juin; les ventes continueront jusqu’à l’épuisement des stocks.

La marque les remplacera par trois nouveaux VÉ qui seront beaucoup plus dispendieux que ces modèles actuels.

Jaguar veut devenir une marque encore plus premium en abandonnant le marché de masse.

Jaguar n’a jamais été un acteur majeur du marché premium en termes de ventes, et la marque britannique n’a pas l’intention de changer cela.

En fait, Jaguar veut faire exactement le contraire, en lançant de nouveaux modèles électriques qui seront beaucoup plus chers que ses véhicules actuels.

Ce faisant, l’entreprise souhaite se hisser à un niveau supérieur et être considérée comme une véritable marque de luxe plutôt que comme une option premium de masse.

Pour que cette transition soit claire dans l’esprit des clients, Jaguar opte pour une stratégie surprenante en supprimant toute sa gamme de produits actuelle et en la remplaçant par trois nouveaux véhicules électriques à partir de 2025.

Selon le président de JLR North America, la plupart des modèles Jaguar seront retirés de la production en juin, et les ventes se poursuivront jusqu’à ce que toutes les unités soient vendues, ce qui devrait laisser à l’entreprise suffisamment de temps pour lancer ses nouveaux modèles.

Si peu de détails sur cette nouvelle famille de produits ont été révélés, nous savons que Jaguar proposera une GT à quatre places, un VUS, et peut-être une berline, qui partageront tous la même plateforme JEA (Jaguar Electric Architecture) qui n’a aucun lien avec l’actuel VÉ i-Pace.

La GT sera la première à être lancée, avec un dévoilement prévu plus tard dans l’année. Ce modèle devrait être la voiture de route Jaguar la plus puissante de tous les temps, ce qui signifie une puissance de plus de 575 chevaux, en échange d’un prix de base de plus de 100 000 dollars aux États-Unis. Le constructeur affirme que cette voiture sera capable de parcourir jusqu’à 692 kilomètres (430 miles) sur une charge, mais ce chiffre est presque certainement basé sur la norme WLTP plus permissive utilisée en Europe, ce qui signifie que nous devrons attendre pour une estimation plus précise de l’autonomie dans le monde réel.

Bien entendu, l’augmentation des prix et la réduction de l’offre de modèles se traduiront par des chiffres de vente encore plus bas pour Jaguar, mais la marque est confiante dans sa stratégie.

En effet, le constructeur automobile s’attend à vendre environ 50 000 véhicules par an dans le monde une fois que ses trois futurs VÉ auront atteint les clients, soit 7 000 de plus que ce qu’il a réussi à vendre globalement en 2023 en raison d’une forte baisse des ventes au cours des dernières années.

Étant donné que Jaguar n’essaie pas de revenir à des ventes plus élevées, bon nombre de ses concessionnaires ont abandonné la franchise, plus de 40 d’entre eux l’ayant fait rien qu’aux États-Unis.

Malgré cela, l’entreprise n’a pas l’intention de passer à un modèle de vente en ligne, tous les nouveaux véhicules électriques ne devant être disponibles que chez l’un des 120 à 130 concessionnaires qui devraient rester en activité aux États-Unis.

Si ce changement significatif de positionnement sur le marché et de type de produit pourrait s’avérer très positif pour Jaguar, il signifie également que le temps presse pour ceux qui sont à la recherche d’une voiture de luxe britannique relativement abordable.

Source : Road & Track