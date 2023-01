Jaguar dévoilera ses plans d’avenir électrique en 2023

Jaguar planche déjà sur ses prochains modèles électriques.

Le premier nouveau produit Jaguar est attendu quelque part en 2025.

La division passera en mode tout électrique d’ici quelques années.

La marque Jaguar a été parmi les premières à s’immiscer dans le créneau électrique de luxe avec son multisegment I-PACE, et ce, à partir de 2018. Mais, depuis ce premier effort… rien! Or, on sait que Jaguar a bel et bien l’intention de devenir une société automobile entièrement électrique d’ici quelques années.

Ça tombe bien, car le président-directeur général par intérim, Adrian Mardell, a indiqué que Jaguar allait bientôt dévoiler ses plans d’avenir, le projet de réinvention de la marque qui porterait l’appellation Panthera. De plus, le principal intéressé a aussi réitéré que le plan se déroule comme prévu et que les investissements nécessaires en ingénierie pour maintenir cette progression sont viables.

Là où ça devient intéressant pour les curieux, c’est qu’on devrait en apprendre un peu plus sur les plans d’avenir de Jaguar et pas plus tard qu’en 2023, contrairement à ce qui avait été affirmé par le passé. En effet, l’avenir de Jaguar devait en principe être dévoilé au cours de 2024, mais il semble que les dirigeants de la marque britannique veuillent accélérer ce processus de virage électrique.

« Notre intention de faire pivoter Jaguar vers une marque de VE complète reste en place […] Nous avons déjà des modèles avancés qui sont testés dans le cadre de la recherche sur plusieurs marchés et nous allons finaliser la gamme de modèles au cours des trois à six prochains mois. Nous commencerons à partager ces informations, peut-être avec une avant-première, plus tard dans l’année. Vous verrez un premier produit Jaguar en 2025, puis d’autres produits par la suite. », a déclaré le PDG par intérim de Jaguar.

Bon d’accord, il faudra se montrer patient pour la disponibilité de ces futurs modèles électriques signés Jaguar, mais le simple fait que le groupe JLR (pour Jaguar Land Rover) s’appuie sur les divisions du géant automobile indien Tata et l’expertise de sociétés spécialisées laisse croire à une accélération du développement des prochains modèles électriques Jaguar.

Ce qui est certain, c’est que Jaguar devra obligatoirement jeter un œil sur les multiples catégories de multisegments et autres VUS, car du côté de la marque Land Rover, les ventes vont plutôt bien grâce à l’introduction de modèles plus récents ces derniers mois, comme le nouveau Range Rover ou l’intemporel Defender par exemple.

Rendez-vous avant la fin de l’année – en principe du moins – pour plus de détails sur cette transformation électrique de la marque qui nous a donné la plus belle voiture au monde… selon Enzo Ferrari, la mythique Jaguar Type E (ou E-Type dans la langue de Shakespeare).