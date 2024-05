Jaguar dévoilera sa nouvelle GT électrique aux États-Unis, premier modèle de la marque haut de gamme

Jaguar Land Rover (JLR) est sur le point d’introduire sa nouvelle GT électrique sur le marché américain. Ce nouveau véhicule sera le premier du constructeur britannique qui tentera de se positionner sur le marché des véhicules électriques ultra de luxe aux côtés de marques telles que Bentley et Porsche.

Le PDG de Jaguar Land Rover, Adrian Mardell, a annoncé que le concept de la nouvelle GT électrique à batterie serait présenté aux États-Unis dans le courant de l’année. Cette berline devrait être commercialisée l’année prochaine, à un prix de départ supérieur à 125 000 $ américains (plus de 170 000 $ canadiens).

La future GT électrique est la première des trois nouveaux modèles qui seront construits sur la plateforme Jaguar Electrified Architecture. Cette architecture dédiée aux véhicules électriques permettra à Jaguar de revenir à ses valeurs fondamentales, décrites par Mardell comme « exubérantes, progressistes et audacieuses ». Contrairement aux modèles Jaguar actuels, qui partagent des plates-formes avec des modèles Range Rover et Land Rover plus petits, la nouvelle architecture sera unique à Jaguar.

Bien que les détails spécifiques de la présentation aux États-Unis n’aient pas été divulgués, Jaguar Land Rover considère les États-Unis comme un marché pivot pour la relance électrique de Jaguar, visant à concurrencer directement les marques de luxe haut de gamme plutôt que les fabricants de luxe grand public telles que Mercedes-Benz et BMW. Cette stratégie rappelle le succès de Jaguar dans les années 1990, lorsque la marque ciblait efficacement les acheteurs américains aisés.

Richard Molyneux, directeur financier de JLR, a annoncé aux investisseurs que la relance de la marque, « entièrement repensée », débuterait cet été. La nouvelle GT est annoncée comme étant sans précédent, s’inspirant des modèles emblématiques de Jaguar tels que la voiture de sport E-Type. Gerry McGovern, directeur de la création, a mis l’accent sur le design unique de la nouvelle GT, promettant une apparence « époustouflante » et une autonomie de plus de 690 km, comme le rapporte Automotive News. En outre, des éditions spéciales, potentiellement sous le nom de Panthera, devraient renforcer l’exclusivité et le prix de la marque.

Jaguar prévoit d’éliminer progressivement ses véhicules à moteur à combustion dans le cadre de cette transformation électrique, bien qu’un calendrier précis n’ait pas été discuté.