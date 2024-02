Infiniti dévoile deux véhicules conceptuels au Salon International de l’Auto de Toronto

Au Salon International de l’Auto du Canada, Infiniti ne dévoile pas un, mais bien deux véhicules conceptuels.

La marque Infiniti effectue un retour au Salon International de l’Auto du Canada.

Le QX monographe donne un aperçu de la prochaine génération du VUS de grand format chez Infiniti.

Le prototype Vision Qe illustre l’avenir électrique de la marque.

Pour le constructeur automobile Infiniti, il s’agit d’un retour au Salon International de l’Auto du Canada après avoir raté l’édition de l’année 2023. La marque japonaise est de retour et en a profité pour levé le voile sur deux prototypes: le Vision Qe et le QX monographe. Les deux véhicules qui illustrent l’avenir d’Infiniti ont été introduits par Alfonso Albaisa, chef mondial de la conception pour le constructeur. L’équipe d’Ecolo Auto s’est déplacée à Toronto pour voir ces deux prototypes qui ont retenu l’attention au cours de la journée médiatique.

Le QX monographe est dévoilé en primeur canadienne et il pave la voie à la prochaine génération du grand utilitaire de la marque. Rappelons que le QX80 est commercialisé sans grand changement depuis 2010 et que ce véhicule conceptuel reprend la même forme générale. Comme on peut le voir sur les photos, le QX monographe est doté d’une calandre à double arc et des phares à touche piano numérique. On note aussi qu’il est doté du nouveau logo d’Infiniti et que ce dernier est illuminé. À l’arrière, on remarque que les feux occupent la pleine largeur du véhicule. Aucun détail technique en lien avec la prochaine génération du QX80 n’a été divulgué.

Quant au prototype Vision Qe, il vise à donner un aperçu du premier véhicule électrique d’Infiniti. Il est présenté comme une berline de type coupé. Tout comme dans le cas du QX monographe, on reconnaît l’éclairage à touche piano numérique. On souligne l’intégration de roues de grande taille au fini lustré. En ce qui concerne la couleur, la perception peut changer tout dépendant de l’angle avec lequel on regarde le véhicule. Il s’agit d’une teinte de bleu à laquelle on a conféré des reflets dorés. Le constructeur précise que ce véhicule conceptuel marque une nouvelle ère pour l’entreprise.

Rappelons que le Salon International de l’Auto du Canada se tiendra du 16 au 25 février 2024 au Palais des congrès du Toronto métropolitain.