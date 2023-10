INFINITI annonce quatre nouveaux modèles dans une tentative majeure de rehaussement de sa marque

INFINITI s’apprête à introduire quatre nouveaux véhicules, marquant une mise à jour significative de sa gamme de produits.

Le concept de berline à hayon tout électrique Vision Qe a été dévoilé, préfigurant l’entrée d’INFINITI sur le marché des véhicules électriques (VÉ).

Le VUS phare de prochaine génération QX80 devrait être lancé l’année prochaine.

Un tout nouveau VUS coupé QX65 ainsi qu’un VUS entièrement électrique « avancé » sont en développement.

Selon un communiqué de presse récent d’INFINITI, le constructeur automobile a dévoilé ses plans pour introduire quatre nouveaux modèles, indiquant un rafraîchissement complet de sa gamme. Cette démarche s’inscrit dans la vision d’INFINITI d’électrifier une partie importante de sa gamme mondiale d’ici 2030.

L’un des concepts mis de l’avant est le Vision Qe, une berline à hayon entièrement électrique. Ce véhicule élégant témoigne des efforts d’INFINITI pour pénétrer le marché des VÉ, quoi que de manière tardive. De plus, le constructeur a présenté un aperçu d’un VUS entièrement électrique dit « avancé », élargissant ainsi son offre potentielle de VÉ.

De plus, INFINITI a confirmé l’arrivée de son QX80 de prochaine génération, un VUS pleine grandeur porte étendard, prévu pour l’année prochaine. En outre, l’anticipation entoure le nouveau coupé QX65, enrichissant encore l’éventail des véhicules actuels de la marque.

Jose Roman, directeur mondial d’INFINITI et vice-président senior des ventes mondiales chez Nissan Motor Co., a exprimé que ces nouveaux ajouts jouent un rôle crucial dans la revitalisation de la marque. Cette revitalisation devrait s’aligner sur le plan stratégique « Ambition 2030 » d’INFINITI.

Lors de l’événement « New Dawn » tenu à Tokyo, le concept Vision Qe a été révélé, offrant un aperçu du premier VÉ qui sera commercialisé chez INFINITI. Ce véhicule présente un profil large et bas, complété par un éclairage distinctif et des roues en alliage.

Un autre dévoilement a été le concept Vision QXe, suggérant un nouveau VUS entièrement électrique. Ce véhicule promet de combiner la versatilité avec le design innovant d’INFINITI et une technologie avancée.

Le prochain VUS phare QX80, présenté en avant-première lors du Concours d’Élégance de Pebble Beach 2023, est caractérisé par ses proportions plus grandes que nature et son profil puissant, tandis que le nouveau coupé crossover QX65 promet une offre unique dans le segment des crossovers de taille moyenne.

Au cours de la dernière décennie, INFINITI a eu du mal à maintenir sa présence en Amérique du Nord et en Europe, peinant à répondre aux goûts et préférences changeantes des consommateurs. Bien que la marque ait été autrefois célébrée pour ses designs innovants et évocateurs après sa création en 1989, les années récentes ont vu un écart par rapport à ses valeurs fondamentales, conduisant à une perte notable du pouls de l’industrie.

La présentation de ces quatre nouveaux modèles représente une autre tentative de rajeunir et de réaligner la marque avec les attentes du marché. Cependant, compte tenu du parcours d’INFINITI, il y a un sentiment palpable de prudence au sein de la communauté automobile concernant l’impact potentiel de cette dernière tentative de renouvellement de son image et de ses offres.