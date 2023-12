Hyundai veut des pneus avec chaînes intégrées

Hyundai a déjà déposé des demandes de brevet.

La technologie pourrait éventuellement être offerte.

L’hiver s’est définitivement installée depuis quelques semaines. Le temps froid combiné à la neige et la glace rendent les conditions routières plus difficiles pour les automobilistes, ce qui pousse plusieurs utilisateurs de la route à acquérir des pneus d’hiver. Certains vont même jusqu’à faire installer des pneus d’hiver équipés de crampons pour les journées où l’adhérence n’est tout simplement pas là. Au Québec en revanche, les pneus d’hiver sont obligatoires du 1er décembre au 15 mars de chaque année.

Mais, dans certaines régions du monde, les conditions obligent même les automobilistes à faire appel à des chaînes installées par-dessus les pneus, quoique cette opération soit un peu plus longue puisqu’il faut procéder à leur installation de façon manuelle.

Le constructeur Hyundai vient de publier cette vidéo sur le web montrant un pneu doté de « chaînes intégrées ». Il s’agit pour le moment d’une idée qui sera développée par le géant coréen qui, à l’heure actuelle, a déjà déposé une demande de brevet dans son marché local de la Corée du Sud ainsi qu’aux États-Unis.

Le pneu en question fait appel à des modules en alliage à mémoire de forme, ceux-ci étant logés à l’intérieur de la roue et du pneu. Lorsqu’un signal électrique est reçu, les modules changent de forme pour « sortir » du rayon du pneu afin d’améliorer l’adhérence du pneu à la chaussée.

Pour les activer, l’utilisateur n’a qu’à activer le système via l’écran tactile du véhicule. Il s’agit ici d’un avantage indéniable sur les chaînes traditionnelles qui requièrent plusieurs minutes pour leur installation.

« Cette innovation, qui, nous l’espérons, sera un jour introduite sur les véhicules Hyundai et Kia, reflète notre engagement à transformer les technologies de pointe en solutions concrètes qui profitent aux clients », a déclaré Joon Mo Park, chef de l’équipe de développement du châssis avancé. « Nous continuerons à développer des technologies qui améliorent la sécurité et la commodité de nos véhicules et apportent de la valeur à nos clients », a-t-il ajouté.

Dans la vidéo, on peut apercevoir cette les six modules, intégrés à même la roue et le pneu, à la manière d’une pizza. Reste maintenant à voir si Hyundai ira de l’avant avec cette idée qui s’applique, il faut l’avouer, plutôt bien au marché nord-américain. Il est tout de même permis d’émettre des réserves sur le coût d’une telle technologie.

Dans les endroits où les conditions hivernales ne sont pas trop extrêmes, un bon ensemble de pneus d’hiver peut très bien se tirer d’affaire. Mais bon, cette idée de « chaînes intégrées au pneu » existe pour simplifier la vie des automobilistes.