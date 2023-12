Hyundai travaille sur un modèle N électrique plus abordable

Peu de détails sont connus, mais ce modèle pourrait être entièrement nouveau ou une version N du Kona électrique.

L’architecture de 800 volts sera utilisée pour permettre des performances et une autonomie adéquate sur la piste.

Ce modèle pourrait être construit sur la future plateforme IMA.

Dans une entrevue accordée à Auto Express, Albert Biermann, conseiller technique et ancien responsable de la R&D chez Hyundai, a confirmé que le constructeur sud-coréen travaillait sur un modèle électrique N plus petit et plus abordable, qui viendrait joindre la nouvelle Ioniq 5N.

Si la Ioniq 5N offre un niveau de performance impressionnant grâce à sa mécanique double-moteurs de 641 chevaux, elle le fait payer aux acheteurs, avec un prix de base prévu aux États-Unis proche de 70 000 dollars. Cela la place en compagnie d’autres modèles à hautes performances de rivaux plus prestigieux tels qu’Audi ou BMW.

Selon M. Biermann, Hyundai doit proposer un modèle électrique performant plus abordable : « Sinon, nous laissons nos clients dans l’ombre. Nous devons proposer quelque chose de plus petit et de plus abordable ».

Très peu de détails sur ce futur modèle N sont connus pour l’instant, si ce n’est qu’il est probable qu’il utilise la même architecture de batterie de 800 volts que les Ioniq 5 et Ioniq 6.

En effet, M. Biermann affirme qu’un système moins coûteux de 400 volts ne serait pas adapté au niveau de performance attendu d’une voiture N, car il nécessiterait quatre fois plus de refroidissement pour fournir sa puissance maximale pendant une durée suffisante pour permettre une utilisation sur circuit.

Cela semble poser un problème car l’utilisation du coûteux système électrique de 800 volts dans une voiture plus petite empêcherait Hyundai de réduire son prix à un niveau compétitif. Une solution pourrait consister à n’utiliser le système de 800 volts que sur la version N et à installer une architecture de 400 volts dans la variante grand public, mais M. Biermann questionne la rentabilité d’une telle solution dans le segment B.

En outre, des batteries plus petites, telles que celles utilisées dans les segments B et C visés par Hyundai, pourraient ne pas offrir une autonomie satisfaisante en cas d’utilisation intensive sur piste, ce qui signifie que la variante N pourrait nécessiter une batterie plus grande, ce qui limiterait encore le potentiel de réduction des coûts.

Comme les Ioniq 5 et Ioniq 6 sont les plus petits véhicules conçus pour utiliser la plateforme E-GMP actuelle, selon Biermann, cela suggère que le prochain modèle N utilisera la nouvelle plateforme IMA, qui sera capable de prendre en charge les systèmes électriques de 400 et 800 volts.

Comme mentionné précédemment, nous ne savons pas grand-chose sur ce futur petit modèle N, mais nous savons que Hyundai travaille sur une version N de la berline Ioniq 6, qui a été présentée en avant-première par le concept RN22e l’année dernière. Ce modèle devrait être encore plus puissant que la Ioniq 5N à hayon.

Bien que ce que nous avons entendu semble pointer vers un modèle entièrement nouveau, il convient de rappeler que le nouveau Kona électrique pourrait recevoir sa propre variante N, qui serait probablement plus abordable que la Ioniq 5N.

Source: Auto Express