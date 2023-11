Hyundai Santa Fe 2024: 5 questions et réponses

À l’été 2023, Hyundai a dévoilé en première mondiale en Corée le Santa Fe 2024. Sa présentation nord-américaine est prévue au mois de novembre dans le cadre du Salon de l’auto de Los Angeles.

Le Hyundai Santa Fe 2024 propose une allure bien plus aventurière et assumée.

Son empattement a été allongé afin d’offrir plus d’espace à la deuxième et troisième rangée.

Le Santa Fe 2024 peut être livré avec une motorisation hybride qui développe 180 chevaux.

Pour 2024, Hyundai introduit la cinquième génération du Santa Fe et celle-ci est franchement distinctive par rapport au modèle sortant.

Quelles sont les caractéristiques du Hyundai Santa Fe 2024?

Esthétiquement, le Santa Fe 2024 marque une séparation avec le modèle de quatrième génération. Celui-ci affiche une allure plus costaude et assumée que par le passé. À l’avant, son capot est élevé. Ses phares et ses feux reprennent la forme d’un H, ce qui rappelle le logo du constructeur coréen. À l’arrière, le hayon est nettement plus large afin de faciliter l’accès à l’espace de chargement.

Sur le plan des dimensions, il est à noter que Hyundai a allongé l’empattement du Santa Fe pour 2024 alors d’accroître le confort et l’espace à la deuxième et à la troisième rangée. D’ailleurs, l’espace pour les jambes a été augmenté autant à la deuxième rangée qu’à la troisième.

À l’intérieur, parmi les nouveautés notables, mentionnons un plateau de stérilisation UV-C et un double système de recharge sans-fil pour appareil cellulaire. Notons également que la nouvelle itération du Santa Fe est dotée d’un écran incurvé qui comprend notamment une instrumentation numérique de 12,3 pouces.

Le Santa Fe 2024 ne lésine par sur la sécurité. Il est équipé de l’assistant à l’évitement de collision frontale, l’assistance de suivi de voie, l’alerte de baisse d’attention du conducteur, le régulateur de vitesse intelligent, l’assistance intelligente de limitation de vitesse, la surveillance visuelle arrière, l’assistance à l’évitement de collision transversale arrière, l’alerte de distance de stationnement (avant et arrière), du système de caméras sur 360°, l’assistance de stationnement intelligent à distance et assistance de sortie sécuritaire.

Quels sont les moteurs offerts avec le Hyundai Santa Fe 2024?

Pour le marché nord-américain, Hyundai propose une sélection de deux motorisations pour les consommateurs intéressés par le Santa Fe 2024. En effet, ils auront le choix entre un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 L. Celui-ci développe une puissance de 281 chevaux et un couple de 311 lb-pi. Ils pourront aussi opter pour une motorisation hybride, soit un bloc turbocompressé à quatre cylindres de 1,6 L qui déploie une puissance de 180 chevaux et un couple de 195 lb-pi.

Quand arrivera-t-il sur le marché?

La commercialisation du Hyundai Santa Fe 2024 est prévue pour le premier semestre de l’année 2024 pour le marché canadien.

Combien coûtera-t-il?

Pour l’heure, Hyundai n’a pas divulgué l’échelle de prix du Santa Fe 2024. Il est à noter que le modèle 2023 est offert à partir de 37 999 $. Considérant le lot de nouveautés que le constructeur coréen propose pour la cinquième génération du modèle, nous estimons une hausse de prix raisonnable de 2500 $. Ainsi, nous prédisons que le Hyundai Santa Fe 2024 sera offert à partir de 40 499 $ pour le marché canadien.

Que pensons-nous du Hyundai Santa Fe 2024?

Avec sa nouvelle allure, le Hyundai Santa Fe 2024 en met plein la vue. On lui reprochait autrefois d’être un véhicule sans âme ni personnalité. Force est de constater que le vent semble changer de direction. Avec la cinquième génération du modèle, Hyundai semble également adopter le style aventurier et tout-terrain qui est particulièrement tendance actuellement.

Sur le plan mécanique, le Santa Fe 2024 demeure en terrain connu. Il s’agit de mécaniques généralement efficaces. On espère qu’elles seront adaptées à un VUS de ce format. Nous saluons d’ailleurs Hyundai d’offrir une version électrifiée. En revanche, nous aurions bien apprécié que le constructeur propose une motorisation hybride rechargeable, comme c’est le cas entre autres sur le marché européen. Peut-être que Hyundai corrigera le tir éventuellement.