Hyundai révise le Tucson pour 2025… mais pas en Amérique du Nord

Pour l’instant, ces changements sont pour les versions européennes et coréennes.

On assiste de plus en plus à un retour des boutons dans les habitacles.

En Europe, le Tucson a un empattement plus court que chez nous.

En service depuis 2021 chez nous, le Hyundai Tucson a déjà droit à une mise à jour… en Europe. En effet, la version à empattement court reçoit un peu d’attention en cette fin d’année, cette révision qui s’applique seulement pour l’année-modèle 2025, il faut le préciser.

Au moment d’écrire ces lignes, il est trop tôt pour confirmer si oui ou non ces nouveaux traits physiques seront appliqués à la version nord-américaine, mais étant donné le lien très fort qui unit les deux versions du multisegment compact, il est permis de croire que ces améliorations pour 2025 s’appliqueront éventuellement au modèle distribué en Amérique du Nord.

Si la silhouette générale demeure en place, notamment sur les flancs où les arêtes ciselées sont toujours au programme, c’est plutôt à l’avant que le Tucson 2025 change quelque peu. En effet, la forme des feux de jour aux DEL est légèrement modifiée, tout comme le grillage qui englobe justement l’éclairage diurne. Il s’agit d’une évolution du design « Parametric Dynamics ».

Le pare-chocs avant et la plaque de protection s’étend jusqu’aux flancs du véhicule, ce qui donne cette impression d’élargissement. Quant aux jantes, elles sont également redessinées pour le marché européen. À ce niveau, les consommateurs nord-américains n’ont rien à craindre, Hyundai qui nous a habitué au fil des ans à ces mises à jour assez complètes. Derrière, la plaque de protection est intégrée au pare-chocs.

Là où le Tucson 2025 se démarque encore plus, c’est à l’intérieur, le véhicule qui délaisse sa planche de bord arrondie au profit d’un arrangement plus proche des autres véhicules plus récents de la marque. Il règne une impression de déjà-vu à l’intérieur. En fait, cette linéarité au chapitre des buses de ventilation intégrées rappelle ce qui habille la première rangée du multisegment Ioniq 5, tout comme ce volant sans écusson ou ce petit levier de vitesses installé à droite de la colonne de direction. Quant à cette paire d’écrans (un derrière le volant et l’autre, tactile, au centre), elle s’inspire des autres modèles Hyundai.

On peut aussi remarquer le retour à des touches plus traditionnelles sous la bande centrale avec des commandes pour la climatisation notamment. La console centrale, elle, peut même abriter un pavé de recharge sans fil pour appareil intelligent et deux porte-gobelets.

À la lumière de ces améliorations, tout porte à croire que Hyundai fera de même avec la variante nord-américaine de son populaire multisegment compact d’ici quelques mois. Sous le capot, le menu devrait demeurer au beau fixe, à moins que le constructeur ne prépare une surprise pour le public local.