Hyundai persévère avec l’hydrogène, annonce une nouvelle technologie de génération plus verte

Hyundai annonce une nouvelle technologie verte à l’hydrogène.

Le constructeur prendra avantage aux subventions importantes offertes pour ce carburant aux États-Unis.

Hyundai mise toujours sur l’hydrogène pour propulser ses véhicules. L’entreprise a dévoilé sa nouvelle vision de la source de carburant, qui comprend le développement de la production d’hydrogène vert et la transformation du caca en gaz pouvant ensuite alimenter vos roues.

« Chez Hyundai, nous pensons que la science et l’humanité sont les deux faces d’une même pièce, que la technologie de pointe doit aussi améliorer la vie des gens », a déclaré Jay Chang, président-directeur général de Hyundai Motor Company. « L’hydrogène propre devrait être pour tout le monde, alimenter tout et être disponible partout.

Le constructeur automobile a déclaré avoir été à l’avant-garde de l’hydrogène pendant près de la moitié de son existence. L’entreprise a construit le premier véhicule électrique à pile à combustible produit en série et affirme détenir la plus grande part de marché dans le domaine de l’hydrogène.

Au CES, Hyundai a annoncé qu’elle mettait au point une technologie de membrane électrolyte polymère à l’échelle du mégawatt. Ce nouveau système devrait être commercialisé dans les prochaines années et permettra de produire de l’hydrogène vert et à un prix plus abordable.

L’entreprise travaille également sur les technologies Waste-to-Hydrogen et Plastic-to-Hydrogen. Le premier fermente les déchets organiques, y compris les aliments et le fumier, et les transforme en biogaz qui peut être traité pour produire de l’hydrogène. Le P2H fait fondre les déchets plastiques et en retire tout ce qui n’est pas de l’hydrogène. Hyundai travaille déjà à la mise en place de la technologie W2H en Indonésie.

Dans sa nouvelle usine de véhicules électriques en Géorgie, Hyundai prévoit d’utiliser des poids lourds à pile à combustible pour la logistique. Elle collabore avec d’autres industries de l’État pour y développer un réseau d’hydrogène.

Un effort fédéral américain de 7 milliards $ aide le constructeur automobile, ainsi que d’autres entreprises travaillant sur l’hydrogène. L’argent est consacré à la construction de sept centres régionaux de l’hydrogène, afin de rendre le carburant plus disponible et plus économique dans ces régions. Les piles à combustible à hydrogène combinent l’élément avec l’O2 de l’air pour produire de l’électricité et de l’eau. Il n’y a pas d’émissions locales et le véhicule peut être rechargé aussi rapidement qu’un plein d’essence, sans avoir besoin d’une grande batterie de véhicule électrique.