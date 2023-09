Hyundai Palisade 2023 : écolo ou pas?

Le Hyundai Palisade 2023 se détaille à partir de 49 974 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Cote mixte ville/route : 11,2 L/100 km.

Le Hyundai Palisade 2023 s’avère l’utilitaire le plus gros et le plus polyvalent de la marque coréenne, ayant reçu une refonte de mi-parcours cette année. Depuis son introduction pour le millésime 2020, il s’est distingué en remportant de nombreux prix tout en attirant une nouvelle clientèle pour la marque.

Pour l’année-modèle 2023, le Palisade a reçu des révisions esthétiques à sa partie avant, dont une grille entièrement satinée, de nouveaux blocs optiques et un pare-chocs révisé. On note aussi de nouvelles jantes en alliage et un pare-chocs arrière redessiné. Des rétroviseurs à atténuation automatique font également partie des changements extérieurs.

Dans l’habitacle se trouve des révisions à la planche centrale, l’affichage numérique de 12,3 pouces du conducteur, le volant, les garnitures de panneaux de porte et la sellerie des sièges, alors que les sièges de troisième rangée adoptent une fonction de chauffage en option, et la version Calligraphy au sommet de la gamme profite de glaces latérales acoustiques afin de réduire le bruit. On a troqué les ports USB-A pour des USB-C plus rapides, un rétroviseur intérieur à caméra arrière est désormais disponible et l’on a bonifié la liste d’équipement de sécurité avancé. Enfin, une borne Wi-Fi intégrée permet de connecter les appareils portatifs des passagers à Internet, moyennant un forfait de données.

Merveilleux, mais est-ce que le Hyundai Palisade 2023 est un choix écolo?

D’abord et avant tout, aucun changement n’a été apporté à la mécanique. On a toujours droit à une seule motorisation, c’est-à-dire un V6 atmosphérique de 3,8 litres produisant 291 chevaux et un couple de 262 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à huit rapports. Le rouage intégral figure de série au Canada.

Les cotes ville/route/mixte s’élèvent à 12,6 / 9,5 / 11,2 L/100 km, et le moteur fonctionne à l’essence régulière. Lors de notre essai, nous avons observé une moyenne somme toute raisonnable de 10,5 L/100 km.

Le hic, c’est que la plupart des autres multisegments intermédiaires à trois rangées de sièges consomment moins en conduite mixte, dont le Mazda CX-90 2024, le Toyota Highlander et le GMC Acadia avec une cote sous la barre des 10,0 L/100 km. Les Ford Explorer, Mazda CX-9, Nissan Pathfinder, Volkswagen Atlas 2024, Honda Pilot et Subaru Ascent consomment sous les 11,0 L/100 km, alors que les Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee L, Kia Telluride et Chevrolet Traverse sont légèrement plus énergivores que le Hyundai. De plus, le Toyota Highlander hybride affiche une cote mixte imbattable de 6,7 L/100 km, suivi du Toyota Grand Highlander hybride 2024, du CX-90 hybride rechargeable, de l’Explorer hybride et du Grand Cherokee 4xe hybride rechargeable avec des cotes de 10,0 L/100 km et moins.

En revanche, on aime bien la puissance, le raffinement et la sonorité du moteur V6 du Hyundai Palisade 2023, une motorisation en voie de disparition dans le segment, graduellement remplacée par des blocs à quatre cylindres turbo. Le Palisade peut également remorquer une charge maximale de 2 268 kilogrammes ou 5 000 livres, ce que de moins en moins de modèles concurrents peuvent accomplir.

Compte tenu de son gabarit, l’espace ne manque pas, que ce soit à la première ou la deuxième rangée de sièges. La troisième rangée est passablement plus étriquée, mais il est toujours possible d’y asseoir deux adultes avec les genoux élevés, et en demandant aux occupants dans la rangée médiane de bien vouloir avancer leurs sièges pour laisser un peu de place. Quant au volume de chargement, il se range au-dessus de la moyenne du segment avec 510 litres derrière la troisième rangée, 1 297 litres derrière la deuxième et 2 447 litres derrière la première. Seuls les Traverse, Atlas et Pilot sont significativement plus logeables.

La qualité de la finition intérieure est impressionnante, comme toujours dans le Palisade, avec une rigueur d’assemblage et des matériaux de bonne facture. Surtout dans la version Calligraphy, la plus cossue. Le système multimédia est facile à utiliser, que ce soit par son écran tactile de 12,3 pouces ou les boutons physiques sur la planche de bord. Merci à Hyundai de ne pas reléguer toutes les commandes audio et de climatisation sur l’écran tactile. La chaîne audio Harman/Kardon à 12 haut-parleurs profite d’une excellente sonorité. Le système propose aussi quelques caractéristiques intéressantes, dont le mode silence coupant le volume du système audio aux places arrière afin de ne pas réveiller les enfants qui dorment, et la fonction d’interphone projetant la voix des occupants avant à travers les haut-parleurs lorsque lesdits enfants ont besoin de se faire rappeler à l’ordre.

Si le Hyundai Palisade 2023 n’est pas un véhicule vendu par une marque de luxe, il en fait une bonne imitation. On aimerait une meilleure insonorisation contre les bruits de la route et de la suspension, alors que les roues de 20 pouces gomment un peu le confort de roulement. De plus, le système de prévention de sortie de voie est beaucoup trop intrusif, comme c’est le cas dans plusieurs autres modèles Hyundai et Kia, faisant constamment vibrer le volant entre nos mains. On finit par s’en lasser et le désactiver.

Le Palisade se détaille à partir de 49 974 $, incluant les frais de transport et de préparation, alors que la version Calligraphy fait sonner la caisse à 58 774 $. Un prix très raisonnable si l’on tient compte de l’équipement proposé, même dans la finition de base.

Joli, raffiné, polyvalent et luxueux, le Hyundai Palisade 2023 continue d’impressionner, malgré la forte concurrence dans le segment des utilitaires à trois rangées. Il n’est pas parfait et ses petites lacunes n’ont pas été corrigées avec la mise à jour, mais il demeure un très bon choix. Ce n’est toutefois le plus écoénergétique du groupe, loin de là.