Hyundai Motor Group forme une alliance avec Samsung, LG et SK

Cette alliance fournira une chaine d’approvisionnement plus stable à Hyundai et Kia.

Les composants de cette alliance serviront majoritairement dans les véhicules électriques et autonomes.

Cela pourrait aider Hyundai Motor Group à devenir un leader dans le marché des VÉ.

Hyundai Motor Group a formé une alliance avec un certain nombre de fournisseurs sud-coréens clés afin de mieux contrôler sa chaîne d’approvisionnement.

En travaillant avec LG, Samsung et SK, Hyundai espère bénéficier de coûts moins élevés, de délais de livraison plus courts et d’une meilleure communication avec ses fournisseurs.

Dans le cadre de ce partenariat, SK fournira les batteries, Samsung s’occupera des semi-conducteurs nécessaires à la conduite autonome et LG développera les tableaux de bord OLED.

Cela pourrait aider Hyundai et Kia à devenir des leaders dans le domaine des véhicules électriques et autonomes en leur permettant de baisser leurs prix tout en offrant des technologies plus avancées aux acheteurs.

Un autre avantage de travailler en étroite collaboration avec ses fournisseurs pour le constructeur automobile est la possibilité d’éviter une future crise de la chaîne d’approvisionnement en s’assurant que les semi-conducteurs et autres composants nécessaires continuent d’être dirigés vers ses usines, même si d’autres industries deviennent plus attrayantes pour Samsung ou LG.

Si les avantages de cette alliance pour Hyundai Motor Group sont évidents, Samsung, SK et LG bénéficieront également de retombées positives à condition que les véhicules électriques de Hyundai et de Kia continuent d’être populaires sur le marché mondial.

Toutes ces entreprises ont déjà annoncé leur engagement à faire progresser les véhicules électriques et visent à devenir des leaders dans leur secteur respectif.

Par exemple, la division batteries de Samsung est déjà l’un des plus grands fabricants de batteries pour véhicules électriques au monde grâce à des partenariats existants avec d’autres constructeurs automobiles tels que Volkswagen et Audi.

Source : Sammobile