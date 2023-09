Hyundai, Kia rappellent 600 000 véhicules au Canada pour un risque potentiel d’incendie

600 000 véhicules sont rappellés

327 000 modèles Hyundai de 2010 à 2017, 276 000 Kia.

Le module ABS pourrait être défectueux et provoquer un incendie.

Transports Canada vient d’annoncer un rappel massif de véhicules Kia et Hyundai. Plus de 600 000 voitures et VUS sont concernés, avec un risque d’incendie même lorsque les véhicules sont garés et éteints.

L’avis officiel de rappel stipule : « Sur certains véhicules, l’unité de commande électronique hydraulique des freins (HECU) pourrait être en court-circuit. » Le risque est qu' »un court-circuit pourrait créer un risque d’incendie, même lorsque le véhicule est garé et éteint. »

L’unité de commande électronique hydraulique des freins est le composant qui contrôle le fonctionnement de l’antiblocage des freins, ainsi que les systèmes de contrôle de stabilité. Elle possède des solénoïdes qui ajustent la pression de freinage allant à chaque roue pour éviter le blocage.

Le liquide de frein circule à travers le module. Ce liquide est seulement modérément inflammable, mais combiné à un court-circuit et à un incendie électrique, il le devient facilement.

Hyundai et Kia ont annoncé une solution au problème. Les clients seront dirigés vers un concessionnaire pour remplacer le fusible HECU. Les deux constructeurs recommandent de garer les véhicules à l’extérieur et loin d’autres véhicules ou structures jusqu’à ce que les réparations du rappel soient effectuées.

Les 276 000 véhicules Kia concernés incluent les Borrego 2010-2011, Cadenza 2014-2016, Forte 2010-2013, K900 2015, Optima 2010-2015, Rio 2012-2017, Rondo 2010-2017, Sorento 2011-2014, Soul 2011-2013 et Sportage 2010.

Les modèles Hyundai touchés comprennent les Accent 2012-2015, Elantra 2011-2015, Equus 2014-2015, Genesis Coupe 2011-2015, Santa Fe 2013-2015, Santa Fe Sport 2013, Tucson 2010-2013 et Vera Cruz 2010-2012. 326 942 véhicules sont concernés.

Les clients peuvent contacter Hyundai au 888-216-2626 ou vérifier le rappel en ligne. Les clients de Kia peuvent contacter la société au 877-542-2886 ou consulter le site web de Kia.