Hyundai Ioniq 5 2025 : plus d’autonomie et un essuie-glace arrière

La mise à jour de la Ioniq 5 résout l’un des principaux problèmes de ce VE.

Châssis renforcé pour moins de bruit et de vibrations.

Hyundai met à jour la Ioniq 5 EV. Le siège social du constructeur a révélé les mises à jour de la voiture pour 2025, notamment une batterie plus grande pour plus d’autonomie et, surtout, un nouvel essuie-glace pour l’arrière de la voiture.

La Hyundai Ioniq 5 de 2025 sera légèrement modifiée à l’extérieur. De nouveaux pare-chocs à l’avant et à l’arrière ainsi qu’une nouvelle garniture supérieure modifient légèrement l’aspect de la voiture. Ils sont également plus saillants qu’auparavant, ce qui allonge la Ioniq 5 de 20 mm. Parmi les autres changements, citons de nouvelles options de jantes et un aileron arrière plus grand.

Hyundai a également modernisé l’intérieur avec un nouveau bouton personnalisé sur la console centrale, un socle de recharge sans fil déplacé et un nouveau volant doté de pixels lumineux interactifs. Le logiciel de l’habitacle reçoit de nouvelles fonctions connectées et Hyundai améliore les aides à la conduite.

Les changements sont plus importants sous la carrosserie. Hyundai a rigidifié le châssis pour réduire les vibrations, en renforçant la structure à l’avant, la zone des roues arrière et le dessous. Les portes et les montants B ont été renforcés pour une meilleure protection contre les chocs latéraux, et l’ensemble de la Ioniq 5 devrait être plus silencieuse qu’auparavant.

Une nouvelle batterie haute capacité devrait offrir une plus grande autonomie. Le pack est passé de 77,4 kWh à 84 kWh. La société n’a pas précisé le nombre de kilomètres supplémentaires à attendre, mais l’augmentation devrait être significative.

Bien que le constructeur ne l’ait pas mentionné dans son communiqué de presse, l’essuie-glace arrière est clairement visible sur les photos de Hyundai. L’absence d’essuie-glace arrière a été une critique importante à l’égard de l’EV, car la vitre arrière peut se couvrir rapidement par mauvais temps.

Le dernier changement majeur est l’ajout d’une nouvelle Ioniq 5 N Line. Elle n’aura pas toutes les performances de la N, mais elle aura un design plus sportif à l’avant et à l’arrière. Elle sera également équipée de jantes de 20 pouces, d’un tableau de bord et d’un volant N Line avec des sièges sport et des surpiqûres contrastées.

Hyundai a déclaré que les modèles Ioniq 5 mis à jour seront commercialisés en Corée ce mois-ci et introduits dans le reste du monde au cours de l’année.