Hyundai et Kia atteignent une part record du marché américain des VE, réduisant l’écart avec Tesla

– Hyundai et Kia représentent 11,2 % des ventes de VE aux États-Unis de janvier à mai 2024.

– L’écart entre Hyundai, Kia et Tesla s’est réduit de 33 points de pourcentage depuis 2020.

– Les nouveaux modèles de VE tels que le Kia EV9 renforcent considérablement la présence de Hyundai et Kia sur le marché américain.

Hyundai et Kia ont atteint une part de marché record sur le marché américain des VE. Selon la Korea Automobile & Mobility Association (KAMA), les deux constructeurs automobiles représentaient 11,2 % du marché des VE entre janvier et mai 2024.

Au cours des cinq dernières années, Hyundai et Kia ont constamment renforcé leur présence sur le marché américain des VE. En 2020, leur part de marché n’était que de 3,2 %, avec 2 344 unités vendues. En 2021, leur part est passée à 3,4 %, avec 5 974 unités vendues. En 2022, leur part est passée à 10,6 %, avec 27 388 unités vendues. Malgré les difficultés rencontrées en 2023, ils ont réussi à atteindre une part de marché de 6,8 %, avec 29 622 unités vendues. En 2024, ils ont atteint une part de marché de 11,2 %, avec 48 383 unités vendues.

Réduire l’écart avec Tesla

Tesla reste le premier constructeur de VE aux États-Unis. En 2020, l’écart entre Tesla et la part de marché combinée de Hyundai-Kia était de 73,2 points de pourcentage. En 2021, cet écart s’est réduit à 65,4 points de pourcentage — vous voyez l’idée. Et maintenant, en 2024, l’écart est de 40,5 points de pourcentage, selon le Korean Car Blog.

Hyundai Motor Group, la société mère de Hyundai et Kia, a vu une part importante de ses ventes de véhicules écologiques (hybrides, VEHR et VE) aux États-Unis provenir des EV. De janvier à mai 2024, près de 40 % des ventes de véhicules écologiques du groupe étaient des véhicules électriques, pour un total de 122 562 unités. En 2020, les VE représentaient 17,2 % des ventes de véhicules écologiques, tandis que depuis le début de l’année, les VE représentent 39,9 % des ventes de véhicules écologiques.

Facteurs clés de la croissance

Plusieurs facteurs ont contribué aux bonnes performances de Hyundai et de Kia sur le marché américain des VE. Des programmes d’incitation efficaces et le lancement de nouveaux modèles de VE ont joué un rôle important. Le Kia EV9, introduit fin 2023, a connu un succès particulier, avec 7 766 unités vendues au cours des cinq premiers mois de 2024. D’autres acteurs notables sont l’EV6, la Ioniq 5 et la Ioniq 6.

Les résultats obtenus par Hyundai et Kia reflètent simplement leurs efforts stratégiques ainsi que l’attrait et le nombre croissants de leurs véhicules électriques. Les deux constructeurs prévoient de nombreux nouveaux modèles dans les mois et les années à venir, et nous pensons que la tendance se poursuivra pendant un certain temps encore.